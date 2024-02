Juan Pablo Álvarez, exchico reality y último eliminado de Top Chef VIP, se sometió a un procedimiento quirúrgico tras manifestar estar cansado de cierta característica física: su falta de cabello.

Fue en conversación con Página 7 que el exPelotón reveló los detalles de su intervención; un implante capilar, que se trató de “un canje”. Y es que el “Recluta” Álvarez es cercano al capataz de Tierra Brava, José Miguel Gutiérrez, quien le ofreció el servicio.

“Él estudió conmigo, de chico. Me llamó y me dijo ‘tengo un canje’ y lo tomé”, contó Juan Pablo. Sobre el tratamiento en sí, reveló que fue “Súper poco doloroso. Me dolió sólo cuando me pusieron la anestesia y después nada. Me sentí como en un spa”.

Juan Pablo Álvarez se sometió a un implante capilar

Álvarez explicó que el implante fue, específicamente, en la “sección de la coronilla, atrás en la nuca, y al frente me taparon las entradas”. “Los resultados se van a ver en cuatro a seis meses“, añadió el exchico reality.

Su procedimiento tuvo lugar la mañana de este lunes. “La intervención duró 7 horas. Me sacaron folículo de pelo, en la orilla de la cabeza y me lo implantaron en las zonas donde falta. Eso se hace a mano, uno por uno”, explicó Juan Pablo.

Respecto a los cuidados que debe tener post intervención, el exPelotón contó que le dieron reposo por una semana, y que, en específico, los cuatro primeros días son de “cuidado muy delicado en la zona implantada. No me puede pegar el sol, no le puede caer polvo y no puedo tocarla”, explicó al medio citado.

“Después del cuarto día me tengo que hacer un lavado y seguir las indicaciones al pie de la letra. Al décimo día puedo usar gorro o jockey. Debo cuidarme para que funcione y tener mi pelito de vuelta”, cerró Álvarez.