A través de su equipo en Chile, la cantante mexicana Marisela, conocida por su canción “Completamente tuya”, se enteró de los feroces incendios que afectaron a la región de Valparaíso y que dejó como resultado más de 10 mil hectáreas consumidas por las llamas.

Fue por esto, que se contactó con su manager, Paola Tapia, quien fue la encargada de coordinar la millonaria y masiva donación de la artista: nada menos que ocho toneladas de alimento para mascotas.

La cantante, que está radicada en Los Ángeles, Estados Unidos, se habría contactado con la mujer, quien le mostró videos y fotografías del desastre, tras lo que “ella lo vio, se metió a redes sociales y mucha gente le escribía que no tenía comida para sus animales”, contó en conversación con La Cuarta.

Tras ello, le consultó: “¿Qué hago?, quiero ayudar, ¿le envió dinero a esta gente?”, a lo que Tapia le apuntó: “No sabíamos si le iba a llegar a la gente o si lo iban a ocupar en lo que corresponde”, por lo que optaron por enviar los sacos con alimento.

Así, con el dinero donado por la cantante, lograron reunir ocho toneladas de comida para mascotas, tanto para perros como gatos, explicó su representante.

“Ella me decía ‘Paola, he llorado todos estos días’, hoy también cuando le mandaba las fotos de los perritos, ellos son iguales que nosotros, ella los ama, y se siente feliz porque me dice ‘estoy haciendo llegar comida y para mí son personas’”, le habría dicho la mexicana.

A lo que la manager agregó que la donación viene directamente del bolsillo de la cantante: “No fue una colecta con los fans, fue ella, de su bolsillo, y dijo ‘tomen, compren’”.

Y tal como mostró la misma cantante a través de su cuenta de Instagram, la ayuda llegó a la región. En un video cargado a la red social se puede ver a un grupo de voluntarios descargando un camión con los cientos de sacos de comida para mascotas, mientras suena su canción “Con Amor Se Puede”.

Junto a las imágenes, la artista escribió: “Chile, estoy contigo”. Mientras que en un video publicado hace unos días dedicó un mensaje de aliento a sus seguidores chilenos: “Mi querido Chile, caray, quiero que sepan que mi corazón está con ustedes. Lo siento mucho por lo que está sucediendo, pero no están solos, ya saben que tienen mucha gente que los ama y yo soy una de ellas”.

“Le envió un fuerte abrazo a las familias afectadas en Viña del Mar y a sus alrededores, a través de las redes escuché que sus mascotas están sufriendo por esto y con mi equipo en Chile les vamos a enviar comida a todos”, dijo Marisela.