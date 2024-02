La tarde de este jueves, se informó la muerte de Leandro Granato, de 37 años, conocido en redes sociales como ‘Yeti’ o ‘Bruta cocina’. La noticia supuestamente la había dado a conocer su esposa a través de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, su hermano desmintió la tragedia, aclarando que se encuentra bien. Asimismo, otro creador de contenidos del país habló con Granato y este le confirmó que había sido un hackeo y que lo estaba solucionando.

“Yo la verdad lo pasé mal, no me hablo con él hace tres meses y me entero en el semáforo, me dicen ‘se mató tu hermano’“, contó. Sin embargo, Leandro se encontraba pescando en una zona aislada y sin señal, por lo que no pudo desmentir inmediatamente la noticia, que incluso fue replicada en medios argentinos.

¿Quién es Leandro Granato?

Con casi 6 millones de seguidores en TikTok y más de 70 millones de likes, ‘Yeti’ es uno de los creadores de contenido sobre cocina más populares del país vecino. Allí compartía recetas y parte de su vida personal. Uno de sus últimos videos es sobre su hijo, que tiene recién dos años.

En una entrevista con La Nación en marzo de 2023, Leandro contó que recibió este apodo “porque mido casi dos metros, peso 130 kilos, calzo del 47 y siempre estoy barbudo”.

Pero la cocina no es su única pasión, además de las artes culinarias, también es pintor ocular. Y es que Granato desarrolló un método con el que se introducía acuarelas por la nariz y las expulsaba por los ojos, usando sus lágrimas como diluyente.

De hecho, esta técnica lo llevó a participar en el programa mundial Got Talent, apareció en la prensa estadounidense e incluso tiene un registro en el libro Guiness de los Récords.

Asimismo, Yeti es primo de Emiliano Martínez, mejor conocido como “Dibu”, un futbolista argentino considerado “símbolo de la selección”, que actualmente juega en el Aston Villa F. C., de Reino Unido.

“Con Emi tuvimos una infancia muy cercana. Cada fin de semana que podíamos, viajábamos a Mar del Plata. Éramos pibes normales, nos gustaba ir a la costa o a pescar. Lo que pasaba con Emi es que siempre entrenaba”, comentó Leandro.

El influencer aseguró que mantenían el contacto y que tenían una buena relación familiar, pero que no quería ser reconocido por su parentesco.