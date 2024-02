Esta semana se reveló una primera imagen del look de Jaafar Jackson como Michael Jackson, su tío, a quien interpretará en la película biográfica del músico considerado el “Rey del Pop”.

Fue la cuenta oficial de Lionsgate en X (Twitter) quien compartió este primer vistazo, una fotografía tomada por Kevin Mazur, “quien documentó el ensayo final de Michael y ahora es el primero en fotografiar a Jaafar en el personaje de Michael”, señalan.

En la foto, el actor de 26 años está en el escenario y allí se puede apreciar su parecido con Michael Jackson, en su época de cabello largo y patillas.

Asimismo, Lionsgate informó que el estreno de la película está fijado para abril del 2025, por lo que todavía queda poco más de un año para que llegue a los cines.

Your first look at #MichaelMovie. Starring Jaafar Jackson – in theaters April 2025.

Photograph by the renowned photographer Kevin Mazur, who documented Michael’s final rehearsal, and is now the first to photograph Jaafar in character as Michael. pic.twitter.com/NhYZblaIgk

— lionsgate (@Lionsgate) February 13, 2024