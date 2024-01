Taylor Swift, o más bien su novio, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, está oficialmente en la Super Bowl. Tras la triunfal victoria de los Chiefs contra los Baltimore Ravens, que les dio el pase a la final del 11 de febrero, Swift se unió a la celebración el domingo por la noche, abrazando a Kelce y a su familia en el campo.

Pero esta victoria abre un desafío logístico para la artista, el cual hasta ahora estaba sólo en el terreno de la especulación. Y su asistencia interesa no sólo a su pareja, sino también a la cadena televisiva CBS y sus anunciantes, debido a su impacto en los índices de audiencia de los partidos de fútbol americano esta temporada.

El problema radica en que Swift tiene programada una fecha del ya mítico “Eras Tour” el 10 de febrero en Tokio. La pregunta que muchos se hacen es si Swift podrá llegar de Tokio a Las Vegas a tiempo para la Super Bowl.

Por ejemplo, como rescata Variety, las ‘Swifties’ se lanzaron a las redes sociales especulando e incluso haciendo referencia a un episodio de 2001 de “The West Wing” en el que se habla de la línea internacional de cambio de fecha, un factor que podría jugar a favor de Swift.

Can Taylor Swift make the Super Bowl from her Tokyo concert? A West Wing episode from 2001 already answered this: pic.twitter.com/6LBQMSrCVw

— Rohita Kadambi (@RohitaKadambi) January 29, 2024