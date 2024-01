El ex Gran Hermano se lanzó en contra de las medidas de seguridad que ha implementado el Gobierno, a propósito del robo que sufrió junto a una reconocida influencer.

Este fin de semana, en medio de una visita de la empresaria e influencer Ignacia Antonia al país, esta reveló que sufrió el robo de varias pertenencias de ella y sus amigos que estaban dentro de su auto, todo esto mientras comían en un restaurante de comida rápida, uno de los que acompañaban a la chilena era Hans Valdés, ex Gran Hermano.

El jugador del reality de CHV, replicó la noticia en su cuenta de Instagram, donde declaró: “Gracias a Dios, a nosotros no nos pasó nada, estamos bien. Me duele más por mi compañero que perdió todas sus herramientas de trabajo (…) Nos robaron en el McDonald’s. Ninguna seguridad, ningún protocolo“, lanzó en ese momento.

A un día del hecho, el joven conversó con Página 7 sobre el robo y aprovechó de enviar una crítica a la gestión en materia de seguridad de Gabriel Boric: “Es fome, porque siempre hablan de Paz Ciudadana y hablan de que la delincuencia se va a acabar y las cosas siguen igual”.

“No tenían ni cámaras, no había seguridad, había solo un guardia, es fome eso, que no haya seguridad en tiendas grandes como un McDonald’s y una bencinera. Es fome que no exista seguridad en el país“, sumó.

Además de ello, el exconcursante de Gran Hermano Chile, aseguró que las medidas de seguridad que se utilizan en el país “no son suficientes, nos robaron, y así como nos roban a nosotros, a miles de personas más. No son seguras las medidas, por algo hay tantos robos y asaltos”, concluyó Hans Valdés.