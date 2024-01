La comediante, Pamela Leiva, publicó en sus redes sociales una compleja situación que vivió mientras su madre era trasladada en un delicado estado de salud al Hospital de San Antonio.

Según acusó, personal del peaje no la dejó pasar, ya que no contaba con dinero en efectivo. Leiva cuestionó la situación, ya que ella iba en su vehículo personal siguiendo a la ambulancia.

“A mi mamá la están trasladando de urgencia al Hospital de San Antonio y resulta que por la urgencia no tengo efectivo, y no me dejan pasar el peaje y la ambulancia siguió con ella y no me dejan pasar”, indicó la comediante.

Pamela agregó que “aquí me tienen esperando, cachai, no puedo creer la hueá (sic) que están haciendo”.

Según confirmó Pamela Leiva en sus historias de Instagram, finalmente logró pasar el peaje, luego que una persona se lo pagara.

“Llegué a San Antonio, esa ambulancia es la que trae a mi mamá, le quiero dar las gracias al señor que me pagó el peaje. Yo no puedo creer el descriterio que tiene esta gente del peaje de no existir un protocolo ante estas cosas, no creo que sea la primera vez que alguien va detrás de una ambulancia”, indicó Leiva.

Finalmente, Pamela comunicó que su madre se encuentra estable, en coma inducido y conectada a ventilación mecánica, a la espera de su traslado a otro recinto asistencial.