En vísperas del Festival de Viña 2024, Kike Morandé reveló que años atrás fue considerado como uno de los animadores del evento junto a Cecilia Bolocco, con quien mantuvo un romance hace algunas décadas.

De acuerdo con el ex animador de Morandé con Compañía, esto habría ocurrido en el año 2000, después que su relación con Bolocco se terminara, pero decidió rechazar la oferta por falta de interés.

Según comentó en su programa de YouTube, Sobreviva el Lunes, el director de televisión Gonzalo Beltrán le habría ofrecido el desafío. “Beltrán dice que la animadora va a ser la Bolocco y el animador vas a ser tú”, reveló.

Kike Morandé rechazó animar el Festival de Viña

Para entonces, Morandé manifestó no sentirse capaz de esta tarea: “Yo le digo ‘Beltrán, yo no sé animar Viña’. Yo no sé pararme adelante y decir ‘¡buenas noches, querido público! Viña tiene Festival"”, explicó.

Pese a su negativa, manifestó que “habría sido muy entretenido”, pero también evaluó el hecho de que tendría que abordar aquella misión en compañía de la ex Miss Universo, con quien recientemente había terminado una relación.

“Habría estado el morbo, porque yo ya no estaba con la Cecilia. Entonces, el morbo del beso…“, reflexionó. Sin embargo, descartó que esa fuera la razón por la que no aceptó animar Viña 2000.

“Eso no sé si influyó o no, pero no sé pararme adelante y decir que cada uno de los que vienen (al Festival) es el mejor del mundo, no me nace“, concluyó.