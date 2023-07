La actriz Amanda Bynes, ha vivido un 2023 lleno de altibajos, desde un brote psicótico que la hizo caminar desnuda en Los Ángeles, hasta estar internada por sus problemas de adicción.

En una entrevista de 2018,la intérprete recordó que sus adicciones iniciaron cuando empezó a fumar marihuana y desde entonces, tuvo una escalada de consumo que la llevó a la cocaína, el éxtasis y el MDMA.

Sin embargo, su caída en el espiral de adicciones, ocurrió con el consumo de Adderall (anfetaminas), una sustancia conocida por ayudar supuestamente a bajar de peso, reveló Bynes.

“Cuando estaba rodando Pase Libre (2011), recuerdo que estaba en la caravana y masticaba las pastillas de Adderall. Recuerdo masticar un montón de ellas y estar literalmente atolondrada y no ser capaz de concentrarme en mis líneas o memorizarlas. Recuerdo ver mi imagen en la pantalla y, literalmente, tropezarme y pensar que mi brazo se veía tan gordo porque estaba en primer plano o lo que fuera y recuerdo salir corriendo del set y pensar: Dios mío, qué mala pinta tengo”, dijo a Paper Magazine.

La recaída de Amanda Bynes

Ahora bien, la actriz volvió a internarse en un centro psiquiátrico, para restablecer su salud que la mantiene alejada de la pantalla.

Del mismo modo, Bynes aclaró que ella padece trastorno bipolar y maníaco depresivo. Por ello, ella prefirió estar en “un entorno más terapéutico”, destacó TMZ.

De acuerdo con TMZ, en la actualidad Amanda, está “en un tratamiento residencial, recibiendo atención las 24 horas del día, los siete días de la semana, mientras que también participa en sesiones diarias de terapia y actividades para ayudarla a desarrollar habilidades para usar cuando salga del centro”, sostienen.

Hay que resaltar que la actriz estaba bajo la tutela de su padre Rick Bynes, que había sido nombrado fideicomisario, y su madre, Lynn, quien velaba por la condición de salud de la exestrella del canal infantil Nickelodeon.

Así, la actriz empezó haciendo sketches humorísticos en el programa All That, con tan solo 10 años. Luego dio el salto con su programa propio, conocido muldialmente como The Amanda Show, donde compartió escenario junto a Drake Bell y Josh Peck, los protagonistas de otra icónica serie: “Drake y Josh”.

Sin embargo, su éxito más logrado es su participación en Hairspray, donde dio vida a Penny Pingleton, junto a John Travolta, Zac Efron y James Marsden. “El Mejor trabajo que hice”, mencionó en una entrevista.