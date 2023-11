El actor británico Robert Pattinson se convertirá en padre por primera vez junto a su novia, la modelo inglesa Suki Waterhouse.

Las especulaciones sobre el embarazo de Waterhouse llevaban semanas en redes sociales, pero la misma actriz lo confirmó este domingo 19 de noviembre en su presentación en el Festival de Música Corona Capital en la Ciudad de México.

La novia de Pattinson le dijo a la multitud desde el escenario: “Decidí usar algo especialmente brillante porque pensé que podría distraerlos de algo más que está sucediendo“, mientras señalaba su barriga. “No estoy segura de si está funcionando”, agregó.

Suki es conocida por su aparición en la serie dramática y musical Daisy Jones & the Six. La actriz, que también es cantante, lanzó su álbum debut I Can’t Let Go el año pasado.

Hace tan sólo unas semanas, la pareja había sido paparazzeada mientras daba un paseo. Las fotografías evidencian la “pancita” de Waterhouse, por lo que su reciente declaración en el festival en México confirma que junto a Pattinson serán padres.

Ambos actores ingleses han hablado sobre su relación con medios internacionales, dejando notar la complicidad que existe entre ambos y el buen sentido del humor que comparten.

“Siempre estoy increíblemente emocionada cuando veo su nombre aparecer (en el teléfono) o incluso un mensaje, y creo que él siente lo mismo por mí“, le dijo la cantante a The Sunday Times en febrero de este año. “Siempre tenemos mucho que decirnos, y lo encuentro muy divertido.”, agregó.