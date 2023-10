El sábado se conoció la muerte de Matthew Perry, actor de Friends que dio vida al emblemático “Chandler” en la sitcom de los 90’s. Horas después de la noticia, la cantante británica Adele, rindió un homenaje al intérprete durante su show de esa noche en Las Vegas, EE.UU.

Según se puede ver en los registros tomados por los fans de la artista musical, Adele dedicó unas palabras a Perry, y pese a no haberlo conocido en persona, se mostró conmovida por su repentina muerte.

En su breve discurso, la cantante mencionó que para ella, Matthew Perry fue el “probablemente el mejor personaje cómico de todos los tiempos“.

“Siempre es tan chocante, sobre todo alguien que te hizo reír y que aportó tanta alegría a tu vida y que no conoces. Esto es lo que me parece tan extraño, nunca lo conocí en mi vida. (…) Hay algo que te entristece mucho, sobre todo porque no sabes necesariamente qué estaba pasando”, reconoció desde el escenario.

Adele despidió a Matthew Perry con una canción

Por último, se refirió los problemas que enfrentó Perry a lo largo de su carrera y cómo los afrontó públicamente. “Era tan abierto con sus luchas contra la adicción y la sobriedad, que creo que fue increíblemente valiente“, concluyó.

Posteriormente, la cantante interpretó el tema When We Were Young, dedicado al actor de Friends.

Recordemos que su muerte se conoció la noche del sábado, cuando fue encontrado muerto en el jacuzzi de una residencia en Los Ángeles, luego de un llamado a emergencias por un paro cardíaco.