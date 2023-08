Fue en la víspera de Navidad que el animador de televisión, Karol Lucero, se despidió en vivo del matinal de Mega, Mucho Gusto, el pasado 2019, sin embargo, en noviembre de ese mismo año ya sea daba a conocer que el joven no renovaría su contrato con el canal para enfocarse en proyectos personales.

Sin embargo, detrás de esta decisión afloraba como antecedente para los televidentes las constantes “funas” de las que fue objeto durante el estallido social desatado el 18 de octubre del mismo año.

Para varios, esta fue la coyuntura de su salida de la televisión y de su trabajo como locutor radial. Sobre esto, Karol Lucero se refirió en un reciente capítulo de Podemos Hablar de CHV.

“Mucha gente se acerca a ofrecerme disculpas: “Me dejé llevar por la masa”. Me escriben mucho mensaje directo, por eso, es extraño. En ese minuto me trajo muchos problemas, ósea, hicieron que marcas dejaran de trabajar conmigo, cancelaciones de marcas publicitarias. Yo llevo cuatro años sin trabajar“, aseguró.

El animador aseguró que si no fuera por sus ahorros e inversiones “no sabía cómo estaría hoy en día enfrentado las cosas”.

El empresario también se refirió a un episodio en qué perdió un contrato con una marca importante por este historial en redes sociales: “En el 2019, estuve a punto de firmar un contrato muy importante en México, y cuando me siento con uno de los ejecutivos, me dice: ‘¿Por qué la gente en redes te dicen violador?’ No sabía qué decirle. Nunca más me llamaron”, afirmó.

Sin embargo, una de las declaraciones más duras de Karol Lucero fue contra la Teletón, evento benéfico en el que participó por varios años y del que desapareció súbitamente.

“Yo no me auto margine, me marginaron. Es algo que todavía no entiendo”, comenzó diciendo. “Yo pedía permiso en la radio, y en el canal para ir, sin goce de sueldo. Conozco todos los institutos”, agregó.

El animador contó que independiente de esto, una reunión con un ejecutivo de la causa, marcó su salida del evento: “Recuerdo que tuve una reunión con la producción del teletón del 2019, esta es la palabra que usaron: ‘No nos sirve que estés este año con nosotros"”, recordó.

“Ahí entendí que es de todos, mientras no te funen. En 2018 estaba presentando artistas en el estadio nacional, en el 2019 desaparecí. La Teletón es cuando les sirves”, catapultó Karol Lucero contra la organización.