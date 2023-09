Durante el próximo episodio de Socios a la Parrilla, que se emitirá el domingo, el emblemático grupo humorístico conocido como “Los Atletas de la Risa” hizo un repaso por sus años más célebres y algunos conflictos que tuvieron, allí revelaron que el dúo “Dinamita Show” les habría robado varios chistes para su rutina del Festival de Viña en 1996.

Los comediantes, que iniciaron su carrera de humor en el Paseo Ahumada, comentaron un conflicto interno que vivieron en los 90’s, cuando “El Flaco y el Indio” se presentaron en Viña utilizando chistes que habrían sido originalmente popularizados por ellos en la calle.

“Los chiquillos hicieron muchas cosas que nosotros habíamos inventado en el Paseo Ahumada, como la rutina de los nombres de los países“, señalaron.

Asimismo, aseguraron que, si bien la situación causó molestia, no les impidió alcanzar el éxito. “Entonces cuando los vimos ahí y nosotros estábamos todavía en la calle, lo sentimos. Pero así es el humor, las rutinas son universales, y después nos tocó a nosotros”, completaron.

Los Atletas de la Risa lideraron rating en Dichato y Viña

Cabe recordar que, tras comenzar en las calles en los 80’s, Patricio Mejías (El Pato), Roberto Saldías (El Chino) y Juan Carlos Donoso (El Guatón), debutaron en 2012 en la primera edición del Festival de Dichato y al año siguiente llegaron al Festival de Viña del Mar, donde alcanzaron alta sintonía.

Sin embargo, el contenido de sus chistes desató varios conflictos con la producción en Dichato, según comentaron en el programa, poco antes de presentarse en el festival les habían pedido cambiar parte de la rutina.

“Pero cuando estábamos haciéndola se nos salió lo que dijeron que no teníamos que decir, chistes sobre los auspiciadores, y nos empezaron a gritar que nos bajáramos. Hubo una tremenda pelea atrás porque habíamos nombrado marcas. Pero cuando fue subiendo el rating, la cosa cambió”, revelaron. Esa noche el evento alcanzó los 32 puntos durante su presentación.

Por otro lado, sobre si volverían a presentarse en la Quinta Vergara, únicamente Guatón y Chino opinaron que sí, mientras que Pato manifestó que no le gustaría.

“Yo no iría. Cada vez que hacemos shows grandes, como el del Monticello, me pongo muy nervioso. Yo creo que si voy a Viña me voy a morir, me da miedo el fracaso. Se demoraron tanto en reconocernos, que ahora lo estamos viviendo a concho, y yo feliz con lo que tenemos. Lo que logremos es de yapa”, expresó.