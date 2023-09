Paul Vásquez estuvo invitado al último capítulo de El Purgatorio, en donde habló de varios aspectos de su carrera. En este sentido, el ‘Flaco’ se refirió a su quiebre profesional con Mauricio Medina.

Al detallar la situación, el comediante aludió expresamente a la esposa de quien fuera conocido como el ‘Indio’. Todo habría ocurrido en 2015, a debido a una factura de 20 millones de pesos.

“Yo siempre dejé al Mauri que manipulara todo lo que fuera los intereses de Dinamita Show, lo que yo no sabía era que su señora estaba a cargo de las facturas”, expuso el humorista.

De acuerdo a la versión de Paul Vásquez, la relación profesional se quebró en marzo de aquel año, añadiendo que se le exigió firmar aquellos documentos, situación que él no aceptó.

Paul Vásquez y Mauricio Medina

“De repente me dicen que tengo que firmar y pasar la factura, entonces le digo: ‘¿Cuánto es?’, y la señora me dice: ‘20 millones’. Entonces yo le empiezo a decir: ‘Oye, ¿de dónde te voy a pagar 20 millones?’”, expuso.

“Mauricio no estaba ahí. De repente aparece y me dice: ‘¿Y tú crees que te estamos cagando (sic)?’. Yo me paro y le digo: ‘Si po’, me están cagando (sic), y me voy de aquí’. Sí, levanté la voz. Yo no sé de dónde salen los 20 millones, me estaban cagando (sic). Yo me ofusqué, la señora empezó a meterse en los asuntos de Dinamita Show”, agregó.

Sobre el final, el ‘Flaco’ dejó un mensaje especial a su excompañero, aseverando que le dolió la separación del dúo humorístico.

“Yo no he tenido la capacidad de perdonar, creo que no muchos tienen la capacidad de perdonar, pero sí tengo la capacidad de aceptar y acepto todo lo que ha pasado”, concluyó.