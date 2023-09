La cantante alista su presentación en actividades por los 50 años del Golpe de Estado. Asegura no estar contenta con el clima político en el país.

Mon Laferte se encuentra en Chile para ser parte de las actividades por los 50 años del Golpe de Estado en Chile. En una entrevista la cantante reveló haber encontrado un clima sumamente polarizado en el país, además de hablar de los costos personales que afrontó por dar su opinión política.

En conversación con La Tercera, la artista aseguró que el ambiente dentro del país no es el óptimo, teniendo en cuenta que se acerca un nuevo 11 de septiembre.

“Sí, me pasan cosas, siento como una energía de tristeza. Estoy recién llegada, acabo de ir al ensayo y mi corazón se aprieta un poco siempre que vengo a Chile. No sé si es lo gris, el frío, la cordillera. Pero hay algo que siempre me pasa y siento que es cada vez más”, expuso.

“Y en un momento en que el país siento que está muy polarizado y lo lamento mucho. Siento que no deberíamos llegar a los 50 años con esa polarización”, agregó.

Mon Laferte y los costos por dar su opinión política

La cantante en varias ocasiones ha expresado ideas políticas bastante claras, incluso detalló que su opción presidencial en 2021 fue Gabriel Boric.

Al respecto, Laferte sostuvo que sigue teniendo una buena opinión del presidente, aunque descartó tener una amistad con él.

“Bueno, yo primero tengo que decir que al presidente Gabriel Boric lo conocí en una última visita y fue un saludo cordial. Él es nuestro Presidente de la República, elegido democráticamente. O sea, no es mi mejor amigo”, indicó.

“Así también he saludado y he compartido con otros presidentes alguna vez en mi vida. O sea, tampoco es como que la gente pueda decir: ‘ay, mira, es la mejor amiga de Gabriel Boric’. O sea, todos mis respetos por el presidente”, añadió.

Por último, la autora de Tu falta de querer detalló que incluso le han “deseado la muerte a su familia”, a raíz de expresas sus convicciones.

“Ahora, si me puede traer costos mis ideas políticas, yo creo que sí. O sea, supongo, en redes sociales, en Twitter sobre todo, que es el más incendiario, sí, hay muchísimos comentarios, todo el tiempo. Me han dicho de todo. O sea, hasta han deseado la muerte de mi familia en redes”, expresó.

“Es muy fuerte, las redes son así, pero yo creo que realmente la gente que publica esas cosas es gente a quien me gustaría mucho invitar a la reflexión”, detalló.

Hay que señalar que Mon Laferte cantará la canción Manifiesto, compuesta por Víctor Jara, en el acto conmemorativo.