Gal Gadot no sabía que hacer con su vida, tras cumplir 18 años. Alguien la inscribió para entrar al concurso Miss Israel y al enterarse de que fue admitida, lo tomó como un entretenimiento, sin saber lo que vendría.

Se trata de la historia de una mujer que brilla en Hollywood, llegando de tierras lejanas (Oriente Medio) para quedarse. Sus fans la aman, pero todo fue cuesta arriba para la actriz, considerada una de las más lindas del planeta.

Ese calificativo -irónicamente- no llegó de la producción de Miss Universo, certamen de belleza en el que la criticaron hasta por el aspecto de su cabello. Ella, en tanto, parecía sonreír, en momentos en que las otras concursantes estaban ansiosas y/o destrozadas (por dentro) al no escuchar su nombre en etapas finales de la gala, celebrada en Sudamérica hace 19 años.

Sin embargo, no hace falta una corona para ser mujer maravilla. Gadot lo demuestra a dos décadas de ese suceso.

“Es bonita, pero nunca se supo arreglar su cabello”

Para llegar a la pasarela o escenario de Miss Universo, decenas de chicas en casi todo el planeta están a unos cuantos pasos de su sueño de conquistar la corona.

“Me dije a mí misma: ‘Venga, voy a hacerlo. Nos van a llevar a Europa y algún día podré decirles a mis nietos que la abuela participó en Miss Israel”, aseguró Gal Gadot.

La madre y unas amigas fueron y la inscribieron en el concurso, cuando estaba por cumplir 19 años. Sin saber que hacer de su vida, aceptó sorprendida tras el llamado a concursar.

Lo hizo de tal forma que ganó el título y con ello su pase a Miss Universo 2004.

CURIOSIDADES | ¿Sabías que la actriz Gal Gadot fue Miss Israel en el año 2004 antes de convertirse en una estrella de Hollywood? Representó a Israel en Miss Universo 2004 donde no logró entrar al top de finalistas. pic.twitter.com/DUnYUhyVds — Teleaudiencias (@teleaudiencias) May 31, 2021

La edición del gran acontecimiento se realizaría en los meses subsiguientes en Ecuador. Gadot comprendió que había llegado lejos y sin habérselo propuesto. Medios españoles como El Mundo, confirmaron hace algunos años esta situación en la vida de una mujer a la que le faltaba aún más trayecto por recorrer, pero ella ni enterada.

Llegó el día de abrir con la gala. La joven israelí estaba junto a otras competidoras mundiales lista para desfilar en cada uno de los atuendos que suelen lucir. Entonces, algo sucedió con la futura actriz. Parecía disfrutar de su experiencia, pero no se mostraba ansiosa por ganar.

Hablando de mostrar, lo que sí lució despreocupado fue su cabello. No era el mismo estilo con el que Gal concurso en su país. Algo estaba pasando con ella, pero nadie lo sabía. Lo atribuyeron entre otras cosas, al desarreglo de su melena.

“Miss Israel tiene rostro bonito, pero nunca se supo arreglar su cabello”, aseguraba la prensa en comentarios que, ya subidos de tono, la llegaron a considerar no apta y hasta fea para el certamen.

Relive the OPENING NUMBER of the 2004 MISS UNIVERSE Competition 💃🏻 pic.twitter.com/wW1EfQ2oVX — Miss Universe (@MissUniverse) August 5, 2023

Gal Gadot: “Perdí a lo grande, perdí gloriosamente”

Cuando llegó el momento de conocer a las finalistas de Miss Universo 2004, varias de las mujeres más lindas fueron llamadas a dar un paso adelante como finalistas.

Miss Puerto Rico fue la primera en ser llamada, tras ella, Ecuador, India Australia, y México. Gadot, en la toma, aplaudía sonriente y entusiasta. No parecía en sus nervios o en sus planes ser llamada a esa etapa crucial del concurso.

La australiana Jennifer Hawkins fue la ganadora de la corona más ansiada del planeta para las mujeres que se preparan arduamente para alzarse con el título y todas las responsabilidades sociales que conlleva.

Sin embargo, Gadot seguía luciendo despreocupada, y entusiasmada con lo que le ocurría. Al parecer, ser una reina de belleza no era lo que completaba su vida. Décadas después, se supo que se autosaboteó. Fingió no saber inglés y se vestía de forma poco adecuada.

“Tenía claro que no quería ganar Miss Universo, no era lo mío. Me parecía demasiada responsabilidad para una joven de 18 años”, declaró a la revista Rolling Stone.

Gadot regresó a su país, donde debía realizar el servicio militar obligatorio, como todos sus connacionales jóvenes. Eso era lo que realmente le preocupaba.

Una militar con polémica incluida

El deber llamaba a Gal Gadot, de vuelta en Israel. A poco tiempo de su arribo, se alistó en el Ejercito israelí, donde no pasaría desapercibida, pero no sólo por haber concursado en el certamen mundial de belleza.

Sus deberes como recluta incluían un arduo entrenamiento. La joven de 19 años era de las más diestras a la hora de realizarlos. En pocos meses fue nombrada instructora de combate.

Una jornada, su belleza, que no pasaba desapercibida, la llevó junto a otras compañeras a participar en una portada de la revista Maxim. Viajaron a territorio estadounidense para posar, debían hacerlo en traje de baño. La misma Gadot confirmó el motivo de su presencia en Nueva York, pero ni imaginaba la polémica que se desataría.

Las mujeres del parlamento israelí pusieron el grito en el cielo, llamando “Imágenes obscenas”, las protagonizadas por las militares. Aseguraron que de esta forma, vendieron a Israel como un territorio “Pecaminoso”.

Gadot, al enterarse del revuelo causado, declaró en la prensa: “Lo único que puedo decir es que Israel es un país democrático. Todos tienen derecho a tener su propia opinión, somos un país moderno, vivimos una vida normal. Sí, tenemos problemas, pero vamos a la escuela, vamos al trabajo, salimos y nos divertimos”, aclaró.

Los ataques en su contra no cesaron. La llamaron una “chica sin sustancia”, que no era digna de representar al servicio militar femenino, sólo por el hecho de haber participado en concursos de belleza.

Nuevamente se defendió de los dichos, asegurando que “las chicas que representan el proyecto, las conozco a ellas, todas las chicas son muy exitosas. Todas ellas son muy inteligentes”, señaló a sus críticos, incluidos los políticos más conservadores de su país.

Gal Gadot: de audiciones fallidas a la fama

Sin duda la polémica desatada por las fotos en Maxim, dejaron agotada a una mujer que seguiría luchando por conseguir sus sueños.

Al salir del servicio militar, la exposición que tuvo a nivel internacional, llevó a Gal Gadot a mirar al mundo de la actuación como un nuevo destino. Comenzó con lo elemental: clases de actuación y audiciones que se volvían complicadas. No obtenía llamados, lo que resulta frustrante para cualquiera que aspira a un papel ya sea en la pantalla chica o grande.

El periódico El Español, es uno de los medios que también relató en el pasado de Gadot, alejada de las milicias y mucho más de las pasarelas de concursos. Su primer papel no fue, sin embargo, en una película desconocida.

Tras audicionar para un rol en Fast & Furious (2009), obtuvo el papel de Gisele Yashar, una experta en máquinas que ayuda a Dominic Toretto y compañía, mientras vive un romance con el personaje Han Seoul-Oh. Su participación fue exitosa y una enorme plataforma que la dio a conocer en Hollywood y hasta participó en la quinta, sexta y séptima entrega de esta saga.

El coronavirus no le puede matar, porque yo morí el día que Gisele Yashar soltó a Han para salvarlo de los malos. pic.twitter.com/ext0ElPYT4 — Jusef Serrano✌🏻 (@Jusef_Serrano) March 16, 2020

Más que una mujer maravilla

El papel de la vida de Gal Gadot, llegó sin duda, con el llamado de la franquicia DC, para interpretar a la Mujer Maravilla. Su belleza y carisma la catapultaron a la cima de este universo, en franca competencia con Marvel. Cada uno tiene su veredicto de cuál es el mejor de ambos.

La israelí pareció ir en un ascenso astronómico, ya que desde el mencionado papel como superheroína, los platos de grabación continúan siendo un hogar recurrente, donde no sólo interpreta papeles como Wonder Woman, por el cual conformó “La Liga de la Justicia” de Zack Snyder, en 2022.

Dos años, las cosas no salieron como lo planeaba, tras el estreno de Mujer Maravilla 1984. Sin embargo, aseguró sentirse empoderada desde entonces.

En la actualidad y desde Netflix, genera buenas críticas por su actuación como una de los 3 super agentes en la serie Agent Stone. Forma parte de un grupo llamado a mantener la paz, “cuando los gobiernos fallan”.