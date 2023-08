La reconocida actriz, Jennifer Aniston, recordada entre otros papeles por su rol de Rachel en la serie Friends, reconoció estar harta de la cultura de la cancelación y aseguró que no todos los hombres son como Harvey Weinstein.

Así lo señaló en una entrevista a The Wall Street Journal, donde se refirió a la serie de Apple, The Morning Show, donde comparte protagonismo con Reese Whiterspoon.

La serie aborda un programa matinal informativo, donde uno de los presentadores es despedido tras ser acusado de acoso sexual a mujeres de su equipo. Por lo anterior, Aniston, quien era su compañera de trabajo, asume el mando del programa, debiendo enfrentarse al machismo del medio.

Tal como señala Infobae, la serie busca generar una crítica del movimiento MeToo, el que comenzó en 2017 tras acusaciones al productor hollywoodense, Harvey Weinstein. Este hecho potenció la cultura de la cancelación frente a celebridades donde la ley tomó un veredicto condenatorio.

Durante la extensa entrevista, Aniston se refirió a este tema y reconoció estar “harta de la cultura de la cancelación. Probablemente me hayan cancelado por decir eso. No entiendo lo que significa… ¿No hay redención? No lo sé. No meto a todo el mundo en la misma canasta de Harvey Weinstein”.

Infobae, que recoge la entrevista de Aniston en The Wall Street Journal, señala que la actriz no pone en tela de juicio las acusaciones contra Weinstein, quien fue condenado a 23 años de cárcel, pena que cumplirá en un penal de Nueva York, para luego pasar otros 16 en una de California.

Pese a lo anterior, Jennifer Aniston confesó que Harvey Weinstein no era una persona con la que le gustaba trabajar.

“No es un tipo con el que te pongas en plan: ‘Dios, qué ganas tengo de salir con Harvey’. Nunca. En realidad estabas como, ‘Oh, Dios, vale, aguanta’“, dijo Aniston, quien recordó un episodio donde el productor la visitó para presentarle una película.

Jennifer Aniston y publicación antisemita de Jamie Foxx

A fines de julio de este año, Jennifer Aniston se vio involucrada en una publicación antisemita en las redes sociales de su colega y rapero Jaime Foxx, lo que llevó a que ambos se disculparan.

Todo comenzó cuando Foxx publicó una historia en su Instagram con la frase “mataron a este tipo llamado Jesús”. La publicación, considerada antisemita, en realidad hacía relación a una traición que sufrió el actor por parte de un amigo.

Una de las personas en poner “me gusta” a esa publicación, fue Jennifer Aniston.

Esto llevó a que ambos solicitaran disculpas públicas a la comunidad judía y todos aquellos que se sintieron ofendidos.

“Quiero disculparme con la comunidad judía y con todos los que se sintieron ofendidos por mi publicación. Ahora sé que mi elección de palabras ha causado ofensa y lo siento”, indicó Jaime Foxx, mientras que Aniston manifestó “Esto realmente me enferma. No le di ‘me gusta’ a esta publicación a propósito o por accidente. Y lo que es más importante, quiero ser clara con mis amigos y cualquier persona herida por esto que aparece en sus feeds: NO apoyo ninguna forma de antisemitismo. Y realmente no tolero el ODIO de ningún tipo. Punto”.