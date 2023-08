El álbum Greatest Hits volume 1, de la legendaria banda británica Queen, ahora está disponible en la plataforma Yoto, dirigida a público infantil, pero con una canción menos: Fat Bottomed Girls.

Un comunicado del servicio anunció que el disco, que es el más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido, llegaba a su catálogo, aunque con una modificación, pues la canción mencionada se dejó fuera por “no cumplir con los estándares de Yoto”, asegura Billboard.

Probablemente, esto hace alusión a su letra, que para algunos puede resultar “ofensiva”.

En la declaración del anuncio, además advirtieron que “las letras de algunas de estas canciones contienen temas para adultos, incluidas referencias ocasionales a la violencia y las drogas”.

Cabe destacar que Yoto tiene audiolibros y otros contenidos para niños, y recientemente se asoció con Universal Music Group para poder contar con álbumes y artistas en su biblioteca, consignó Insider.

¿Por qué Fat Bottomed Girls de Queen, fue censurada en Yoto?

El tema “Fat Bottomed Girls”, que en español significa “Chicas de traseros gordos”, se lanzó en 1978 y en su letra señala que las “las chicas de traseros gordos hacen el mundo girar”.

Otra parte de la letra indica: “Quedé solo con la gorda Fanny/ Ella era una niñera tan traviesa/ Mujer grande, hiciste de mí un chico malo”.

“Fat Bottomed Girls” debutó junto con Bicycle Race, y en ambas canciones hay referencias la una a la otra. No obstante, la segunda sigue en la lista de Greatest Hits en Yoto.

En su lanzamiento, la canción fue catalogada por Cash Box como “un ritmo sólido y contundente, armonías altísimas y un trabajo de guitarra sonoro”, mientras Record World afirmó que fusiona “letras inventivas y armonías” con clase.

Fanáticos consideran esta censura como “estúpida”

Tras conocerse la omisión de la canción en el catálogo, los fans de Queen reaccionaron con molestia.

“Un niño de 6 años no entenderá la letra. Un niño de 14 años se reirá. Es estúpido censurar a Queen”, dijo una usuaria.

“Si estamos eliminando canciones para adultos, entonces, ¿por qué subir Queen para empezar? Yoto debería tener a ‘We Are The Champions’ y ‘We Will Rock You’ disponibles. No entiendo cómo ‘Fat Bottom Girls’ está mal, pero el 80% de las otras canciones están bien”, indicó alguien más.

Al ser consultados, Yoto dijo a The Independent que “la edad promedio de nuestros oyentes es de 5 años” y por lo mismo consideraron que no era “apropiado para nuestra audiencia joven”.