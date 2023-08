“Me sanaste el corazón y el alma”. Así comenzó Ignacio Carrasco (DimeNacho) un mensaje para su polola María Ignacia Celedón (Marurockets) quien falleció el lunes pasado en el trágico accidente que impactó a Punta Arenas.

Carrasco fue uno los dos sobrevivientes de la colisión frontal ocurrida entre un automóvil y un taxi, que dejó seis fallecidos, en el kilómetro 45 de la ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes.

Celedón, más conocida como Marurockets, falleció en el lugara los 28 años.

“Me enseñaste que soy una persona pura y preciosa. Me diste la seguridad de querer formar una familia y saber que valgo lo suficiente como para merecer una”, continuó el influencer conocido como DimeNacho, quien llevaba una larga relación con Marurockets.

“Somos Nachita y Nachito hasta la última parada de tu cohete en mi corazón”, cerró.

