Recientemente, se confirmó la separación de Rauw Alejandro y Rosalía, que estaban comprometidos desde marzo pasado y planeaban casarse tras el término de la gira “Motomami” de la cantante. Ahora, los rumores apuntan a que el puertorriqueño estaría iniciando un romance con Camila Cabello.

Cabe recordar que el cantante salió a hablar a los medios para aclarar que “nunca hubo nadie en el medio de esta relación”. Así y todo, los fanáticos sembraron la duda y empezaron a especular hasta sobre una posible infidelidad.

Tras esta acusación, Rauw declaró enojado: “Yo seré muchas cosas, pero mentiroso e infiel no es una de esas. ¿Ya felices? ¿Pueden dejarnos en paz?”.

Sin embargo, según el periodista Raúl de Molina durante El Gordo y La Flaca de Univision, afirmó que el puertorriqueño tendría un romance con la cantante.

“Me han dicho, de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello“, expresó Raúl.

Además, de acuerdo con las redes sociales de la cantante, Camila viajó a Puerto Rico para asistir a los Premios Juventud, y Rauw se encontraba en ese preciso momento en la misma isla mientras pasaba un rato con su familia.

Por otro lado, el 25 de julio, coincidieron en el partido del Inter Miami contra Atlanta United para ver a Lionel Messi por la Leagues Cup.

¿Rauw Alejandro le fue infiel a Rosalía?

Rauw Alejandro rompió el silencio y confirmó su separación de Rosalía, después de que la revista People expusiera la ruptura. El cantante desmintió de forma tajante los rumores que señalan a la modelo colombiana Valeria Duque como tercera en discordia.

“Durante todos estos años han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja”, dijo en el comunicado que compartió a través de sus historias de Instagram. Y continuó: “Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”.

“Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad“, aseguró el cantante.

“Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”, describió su relación con la cantante, a quien quiere resguardar de la situación que se ha desbordado.

“Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí. Att. Raúl”, concluyó.