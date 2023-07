Carolina de Moras fue uno de los rostros del matinal Buenos Días a Todos, de TVN, cuando ocurrió el accidente del avión C-212 cerca de la isla de Juan Fernández, donde falleció parte del equipo del canal. Ahora, más de 10 años después, recordó cómo fue atravesar esa pérdida desde el trabajo.

Fue durante el programa De tú a tú que se emitirá este domingo, que la presentadora repasó aquellos momentos, marcados por el duelo luego de que 2 integrantes del matinal fallecieran en el accidente, Felipe Camiroaga y Roberto Bruce.

“Fue una pesadilla, fue del terror, hasta el día de hoy no puedo creer que lo vivimos como equipo, como seres humanos, como comunicadores”, recordó en conversación con Martín Cárcamo.

Asimismo, admitió que la tragedia había motivado su salida del programa, que se dio unos meses después, “fue ahí que decidí que quería algo más en serio”.

Además, manifestó que tras las bajas de los emblemáticos rostros, “se tomaron muchas decisiones por el show y uno ahí era un peón de la estructura“. Esto último, le generó cierta decepción, “todo esto me distancia un poco de la TV, me genera un poco de rechazo el pensar que todo es más plástico que real”, comentó.

“Sin pasar a llevar a nadie, me pasó que después empiezas a ver cómo se arma todo, las estrategias, entra este y sale esta, y no me dio para pelear mi espacio. Simplemente, dije, de nuevo con mi convicción, que no me siento cómoda con esto, y renuncio“, cerró Carolina de Moras.

Cabe recordar que el accidente aéreo ocurrió en 2011 y fue un caso mediático, donde TVN incluso transmitió en vivo los momentos en que parte del equipo del canal se enteraba del fallecimiento de sus compañeros.

Para entonces, fue el periodista Amaro Gómez-Pablos que informó en un despacho desde la isla que no hubo sobrevivientes y que los tripulantes habrían muerto inmediatamente tras el impacto.