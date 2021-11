“Más que alejada de la tele, me dediqué a desarrollar cosas personales”. Así describe Carolina de Moras (40) estos últimos meses, en que la animadora ha estado sin proyectos propios en pantalla. La noche de este domingo, no obstante, marcará el retorno de la conductora con una breve aparición en el programa Cita de Negocios (Canal 13) de Sergio Lagos.

Sus últimos proyectos fueron Bake Off (Chilevisión), Cosas de mujeres (TV+) y Bailando por un sueño (Canal 13). Este último se vio truncado en medio de la pandemia de covid-19, que puso en jaque a la industria del espectáculo y, por cierto, a todo el mundo.

En Cita de Negocios, que ya va por su segundo capítulo y es emitido en la noche, luego de MasterChef, de Moras tendrá que visitar tres empresas para apadrinar a una de ellas, en un espacio en que 15 compañías compiten por un gran premio de $200 mil dólares en servicios de Movistar Empresas y una campaña de publicidad para llevar sus negocios a un nuevo nivel.

El jurado que evaluará a las empresas escogidas por los famosos se compone por la modelo y empresaria, María José López; el empresario y fundador de Green Glass, Óscar Muñoz; el empresario y fundador de JarryIP, Allan Jarry; y el CEO de Movistar Empresas, Rodrigo Sajuria.

“Una participación pequeñita”

Para Carolina de Moras, según dijo a BioBioChile, su paso por este programa “es una participación pequeñita”. Tiene experiencia en los negocios, y es que, advirtió, “me invitaron porque yo he estado trabajando mucho en crear empresas y voy por la segunda, gracias a Dios”.

La conductora se referiría a Moom y a Behuna, dos sitios en los que se dedica a la comercialización de productos de belleza y vestuario, además de la entrega de tips relacionados al área. “Ha sido harta pega, entonces conozco un poquito cómo funciona hoy partir una empresa de cero, desde el sueño, la ideología de construir algo que sea atractivo”, afirmó.

Sobre el programa, la animadora que también lideró el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en sus versiones de 2015 a 2018, sostuvo que “es súper interesante, salido de lo convencional en la televisión estar hablando de la génesis de las empresas, ver cómo funciona todo adentro lo encontré atómico”.

Adelantó, además, que está preparando un nuevo programa en televisión abierta que la tiene realizando “hartos viajes y hartas cosas muy entretenidas”. En él, afirmó, “vamos a tocar temas que son súper contingentes y que pueden tener que ver con lo que se está desarrollando en la COP”.

“Cosas personales”

El Estallido Social de octubre de 2019 y la pandemia de covid-19, explicó, habrían afectado la continuidad de su carrera en pantalla. En el intertanto, no obstante, advirtió que “más que alejada de la tele, me dediqué a desarrollar cosas personales”.

Cuando estuvo en TV+, recordó, “justo cayó el 18 de octubre, entonces tuvimos el conflicto lamentable de que empezaron a pararse todas las publicidades, todas las campañas de marketing y no pudimos seguir con el programa porque ya no era rentable para nosotros ni para el canal, como le ha pasado a demasiados programas”.

“Y luego de eso entramos en un ciclo de pandemia, donde yo la verdad es que me aterré harto. De hecho me invitaron a participar en la segunda parte de Bailando por un sueño, porque yo tengo problemas de salud con los que no me atreví a exponerme… y de ahí pasamos encerrados. Yo creo que parte importante de la industria se cerró a proyectos nuevos”, lamentó.

“Vamos en el segundo año de pandemia. Entonces comprenderás que no fueron momentos donde había proyectos entretenidos ni interesantes. Y la verdad es que de los proyectos que me han ido presentando, hay unos que digo que no, con mucho cariño por supuesto… y hay otros a los que digo que sí, como en este caso”, agregó.

Pero insiste en que alejada no estuvo, argumentando que siempre está viendo “las posibilidades que me entretienen”. “Cuando uno está afuera de la televisión, lo bueno es entrar y salir con mayor libertad”, puntualizó.