El actor chileno Pedro Pascal se refirió a sus nominaciones en los Premios Emmy, ceremonia en la que figura en tres categorías diferentes. Así, el actor agradeció el recibimiento de sus series y aseguró que el éxito de estas “es algo que jamás hubiera imaginado”.

Pascal, que compartió su reacción con HBO y a la que tuvo acceso BioBioChile, el intérprete repasó su aplastante popularidad en la serie de HBO Max The Last of Us, el que describió como “un sueño hecho realidad”.

“Trabajar junto a Bella Ramsey lo ha hecho mucho más especial. La acogida que ha tenido la serie es algo que jamás hubiera imaginado. Esto no hubiera sido posible sin el increíble mundo construido por Craig Mazin y Neil Druckmann, nuestro equipo dedicado y trabajador incansable, y la hermosa provincia de Alberta”, continuó.

Sobre su nominación como Mejor Actor Protagonista en una Serie de Drama, Pascal afirmó que “comparto este honor con ellos y con los maravillosos escritores”.

“Gracias a la Academia de Televisión por no solo uno, sino tres grandes honores. He admirado a todos estos actores en esta categoría durante mucho tiempo, por lo que estar incluido junto a ellos es un verdadero momento de ‘pellízquenme’“, aseguró.

Por otro lado, también quiso recordar su paso como presentador en Saturday Night Live, aparición que también le dio otra nominación a los premios.

“Ser presentador de Saturday Night Live fue un sueño de la infancia que no pensé que se haría realidad alguna vez”, añadió, para entonces describir que aquella experiencia “fue una de las mejores de mi vida”, aseveró también.

“Nada hubiera sido posible sin el increíble trabajo de los escritores, el elenco y el equipo, que hacen que el programa sea posible todas las semanas. Todo lo que puedo decir es… ¡AH MAH GAH! (Una versión de ‘¡Oh, my God!’ exagerada)”, cerró el intérprete.

Además de su papel en The Last Of Us y su aparición en Saturday Night Live, Pedro Pascal también competirá en la categoría de Mejor Narrador por su rol como voz en off de Patagonia: Life On The Edge Of The World.