Si bien el actor chileno Pedro Pascal no se ha referido abiertamente a sus tres nominaciones a los Emmys, una de sus amigas íntimas compartió en sus redes sociales la reacción en vivo del chileno, con quien estuvo en videollamada durante el momento.

Específicamente, la guionista Catherine Loerke compartió en sus historias de Instagram la publicación donde se ve a Pascal nominado a Mejor Actor Protagonista en una serie de Drama, para entonces subir una captura de pantalla de una videollamada con Pascal.

“Nominado para un puto Emmy”, escribió, en donde también muestra a Pascal en lo que parece gritar durante la videollamada.

Así, minutos después, subió otra en la que, aun en la videollamada, el chileno pone una cara de sorpresa. “Nominado para dos putos Emmy”, escribió Loerke.

En una tercera foto se puede ver a Pascal feliz por su reconocimiento mientras habla con su amistad. Pese a que se desconoce qué conversaron ambos en la videollamada de celebración, Loerke quiso dedicar algunas palabras al actor.

“No podría estar más orgullosa de este hombre brillante, obteniendo el reconocimiento que merece por su hermoso trabajo, al que le pone su alma. No estoy llorando, tú estás llorando”, escribió.

Otra persona que compartió postales de Pascal fue la actriz Sarah Catharine Paulson, quien puso una fotografía celebrando al chileno con el breve mensaje: “Felicidades, amigo”.

En total, Pedro Pascal competirá en tres categorías de los Premios Emmy. Específicamente, su nombre aparece en la categoría de Mejor Actor Protagonista en una Serie de Drama por su trabajo en la serie The Last of Us, Mejor Actor Invitado en una serie de Comedia por su aparición en Saturday Night Live.

Asimismo, también reconocieron su rol como voz en off en la serie de CNN Patagonia: Life On The Edge Of The World, donde lo postularon a Mejor Narrador.

El 18 de septiembre se realizará la ceremonia de los Emmys y ahí se sabrá si Pedro Pascal se llevará alguno de los premios a casa.