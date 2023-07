Durante la mañana de este miércoles se dieron a conocer las nominaciones a los premios Emmy, que buscan reconocer lo mejor de la televisión en Estados Unidos. Sin embargo, hubo un nombre que despertó la atención de los chilenos: Pedro Pascal.

El actor competirá Mejor Actor Protagonista en una Serie de Drama por su trabajo en la serie The Last of Us.

Así, Pascal competirá con Jeff Bridges, protagonista de The Old Man, así como también los rostros de Succession Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin.

El mítico abogado Saul Goodman también se enfrentará al chileno, ya que su intérprete, Bob Odenkirk, también figura en la categoría por su trabajo en Better Call Saul.

Pero su rol como Joel no fue lo único reconocido por la Academia de la Televisión, porque también competirá en la sección de Mejor Actor Invitado en una serie de Comedia por su aparición en Saturday Night Live.

En dicho programa, Pascal se desempeñó como el conductor del espacio en febrero de este año, donde contó también con la banda Coldplay. Entonces, el intérprete se ganó elogios de la crítica por sus diferentes sketches, así como dio de qué hablar al recordar el exilio de sus padres durante la dictadura.

Asimismo, también reconocieron una parte de él más seria, ya que Pascal está presente por tercera vez compitiendo por ser el Mejor Narrador tras su trabajo como voz en off en la serie de CNN Patagonia: Life On The Edge Of The World.

El éxito de Pedro Pascal

Pascal se encuentra entre sus momentos cúspide de su carrera tras protagonizar la serie The Last Of Us, serie basada en el videojuego homónimo que acabó siendo un éxito en el streaming.

En la ficción, interpreta a Joel Miller, un mercenario que es contratado para escoltar a una niña llamada Ellie (Bella Ramsay, también nominada a Mejor Actriz Protagonista en una Serie de Drama), en una misión que podría determinar el futuro de la humanidad, en medio de un brote fúngico que ha convertido a los seres humanos en monstruos aterradores.

A pesar de que al comienzo la relación entre Ellie y Joel es nula, a medida que viajan juntos se comienza a formar una cercanía como de padre e hija.

Asimismo, también se hizo un nombre al ser el villano Maxwell Lord en la película de DC Wonder Woman 1984, así como el segundo príncipe de los Martell, Oberyn Martell, en Game of Thrones.

Sus otros roles en diferentes películas y la serie de Disney+ The Mandaloriam lo llevaron a ser elegido por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, así como también figurar como uno de los 35 Grandes Inmigrantes del Año de Estados Unidos.