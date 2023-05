El actor español Arón Piper habló sobre su vida antes de alcanzar la fama internacional con su personaje ‘Ander Muñoz‘ en Élite, la exitosa serie de Netflix. El también músico repasó algunos hitos que marcaron su infancia y pubertad.

En entrevista con el diario El País, Piper conversó sobre sus primeros pasos en la actuación y algunos papeles que potenciaron poco a poco su carrera. Asimismo, el joven actor de 26 años recordó los altos y bajos que vivió durante su adolescencia.

De padre alemán y madre española, Arón nació en Berlín (Alemania) y vivió en dicha ciudad los primeros años de su vida. Al cumplir los cinco años, su familia se fue a Barcelona, donde no paró de mudarse a varias localidades.

Sin embargo, el lugar que más lo marcó fue Avilés, ubicado en Asturias, al norte de España. Con apenas 13 años ya tenía claro que la actuación era lo suyo y a lo que quería dedicar su vida.

“Yo desde pequeño tenía claro que me gustaba actuar. Me estaba disfrazando siempre y, en la intimidad, tengo una parte muy cómica. Entonces un día le dije a mi padre: ‘Búscame un corto, quiero hacer algo’, y él me lo buscó y empecé a hacer cortos para estudiantes”, recordó.

Con el paso del tiempo, Piper consiguió su primer papel, a los 15 años, en la película 15 años y un día, protagónico que lo llevó a estar nominado a mejor canción en los premios Goya, por su interpretación en el sencillo musical de la cinta.

Arón Piper habla de su vínculo con las drogas y malas amistades

Pero pese a su buena racha, en su vida personal atravesaba momentos complejos para un adolescente. “Vivía dos vidas, estaba con los porros y con otras drogas. Ahora me doy cuenta de que pasé un momento no tan bueno por haberme ido de Cataluña. Porque no lo interioricé”, recalcó.

“Tenía mi grupo de amigos, mi forma de comportarme. Todo cambio a esa edad es jodido, pero del campo a una ciudad industrial como Avilés, al peor instituto de Avilés… Hacer la película fue la hostia, pero luego todo lo demás… ¡Buah! Y decidí parar“, dijo el actor.

No obstante, su vida dio un giro de 360 grados cuando decidió enfocarse en aquello que más le gustaba. “A los 17 o así dejé de drogarme, dejé la mala vida y me vine a Madrid a perseguir un sueño. Antes no tenía futuro, no tenía nada. Mi futuro era acabar preso”, recordó.

“Fue una manera inconsciente de rebelarme. Pero a los 17 tuve una catarsis y decidí cambiar. Dije: ‘Mira, yo no valgo para ser malo, ni para llevar una mala vida”, declaró Arón Piper.

Aunque su cambio de timón lo condujo a un mejor futuro, dejar atrás su mala vida le causó ansiedad. “Al dejarlo todo, te alcanza la realidad y te llegan las ansiedades. Tuve una época antes de Élite, ya aquí en Madrid, que no me podía montar en el metro. De repente me daban ataques de pánico fuertes“, comentó.

Pese a todo los estragos que provocó su vida antes de llegar a la capital española, su presente mejora con los años. En el último tiempo a participados en diferentes producciones e incluso ha incursionado en la música junto a varios artistas.