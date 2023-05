Este jueves Guardianes de la Galaxia: Vol 3 llegó a los cines nacionales, cinta que espera convertirse en un éxito de taquilla, y es que varios miembros de su elenco dirán adiós a las aventuras con Marvel, mientras que otros se integrarán al equipo como Will Poulter.

Dirigida por James Gunn, la cinta comienza en los guardianes instalados en Knowhere. Pero sus vidas no tardan en verse alteradas cuando es herido Rocket y su pasado regresa para poner en peligro su vida.

Peter Quill, aún conmocionado por la pérdida de Gamora, debe reunir a su equipo en una peligrosa misión para salvar la vida de Rocket, una misión que, si no se completa con éxito, podría muy posiblemente conducir al final de los Guardianes tal y como los conocemos.

Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, regresan a interpretar sus clásicos roles, así como Vin Diesel, Bradley Cooper y Maria Bakalova nuevamente prestan sus voces para Groot, Rocket y Cosmo.

A ellos se sumará un nuevo integrante y esperado integrante, Will Poulter, quien dará vida a Adam Warlock, un ser con fuerza sobrehumana.

Puede que a muchos no les suene tanto el nombre de Poulter, pero sin duda conocen su rostro. El actor británico fue parte de la saga Maze Runner; fue parte de The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader; y recibió una lección de besos de Jennifer Aniston en We’re the Millers, película gracias a la que también se convirtió en un clásico meme.

Will Poulter y su salto con Marvel

Hoy, con Marvel, tiene la oportunidad de masificar aún más su carrera, junto a un equipo que viene trabajando junto hace más de una década, pero que está por comenzar un nuevo capítulo.

“(El equipo) no podría haberme hecho sentir más bienvenido”, señaló el actor en una conferencia de prensa a la que asistió BioBioChile.

“Honestamente, estaba nervioso mirando desde afuera. Creo que porque era un gran admirador de las películas de los Guardianes. Y dentro del universo Marvel, estas eran las películas que realmente admiraba”, añadió.

“Entonces, miras algo como fanático y piensas, ‘esto es genial’… No te imaginas siendo parte de eso. Entonces, eso en sí mismo fue emocionante. Y luego tener una experiencia caracterizada por todas estas personas encantadoras que me hicieron sentir tan bienvenido (fue genial)”, reconoció.

Pero antes de las bienvenidas, los nervios de unirse a este universo cinematográfico se hicieron presentes. “Algo que pensé que iba a dar mucho miedo, en realidad fue muy divertido”, reconoció.

“Uno se preocupa por hacer que el set sea un ambiente realmente divertido y luego te rodeas de personas realmente geniales”, dijo, haciendo referencia no sólo a sus compañeros actores, sino que “en todos los departamentos, hay personas maravillosas, y eso hizo que la experiencia fuera muy, muy divertida”.

“Lo cual es realmente importante. Porque hay presión y, ya sabes, como chico nuevo, estaba bastante asustado”, dijo.

La oveja negra de la familia

Will nació en Hammersmith, Londres, en el seno de una familia cristiana y científica. Su padre era un profesor de física y su madre enfermera, sus otros parientes también son de trabajadores de la salud, siendo él la oveja negra de la familia. Y según dijo, “aunque suena cursi, son como superhéroes de la vida real”.

No obstante, ellos están muy orgullosos de la carrera que ha desarrollado. “Son muy comprensivos y están muy emocionados por mí, obviamente”, contó.

De hecho, su madre y padre, que eran lo únicos de la familia que no había visto las películas de los Guardianes, se pusieron al día con la historia, para comprender mejor este volumen 3.

“Tan pronto como obtuve el papel las vieron y han estado muy emocionados desde entonces. Así que sí, están un poco más informados al respecto sobre mi carrera”, bromeó.