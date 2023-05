La actriz británica Florence Pugh acabó sorprendiendo a todos en la alfombra roja de la MET Gala luego de aparecer con su cabeza completamente rapada.

Pugh, que llegó acompañada por el diseñador italiano Pier Paolo Piccioli, usó un vestido blanco con apertura en el torso marca Valentino. La prenda además se caracterizó por una cola de metros de largo.

Asimismo, utilizó un particular tocado en el cabello que, a la vez, simulaba ser una corona adornada por largas puntas que acababan en una especie de hojas negras, que ella misma tildó de darle un detalle “más dramático”.

Al ser consultada en la alfombra roja sobre su rapado, la actriz aseguró que “es increíble”, apuntando que el corte de cabello se debía a una necesidad de producción en una de las películas en las que está trabajando.

“Felizmente lo quise hacer y pensé ‘¿Qué mejor manera de mostrar (su nuevo estilo) en la MET con Pier Paolo?‘”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que el corte “lo escondí por tres semanas”.

Específicamente, Pugh cortó su cabello para la película We Live in Time, cinta que protagonizará con Andrew Garfield. Si bien no se conoce la trama de la cinta, el medio especializado Deadline la describió como una “historia de amor divertida, profundamente conmovedora e inmersiva”.

Florence Pugh confirms she shaved her head for her role in ‘WE LIVE IN TIME’ pic.twitter.com/MtZTomIaH1 — Florence Pugh Photos (@pughphotos) May 2, 2023