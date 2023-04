Este jueves, la revista Vanity Fair reveló las primeras imágenes de Dune: Part Two, que, además de ser protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, contará con Florence Pugh y Austin Butler, quienes también protagonizan parte de los primeros registros.

En la primera imagen se aprecia a Pugh vistiendo lo que parece ser un vestido de gasa blanca, además de llevar en su cabeza un tocado en forma de red color dorado. En la cinta, la intérprete será la princesa Irulan, hija del emperador Shaddam IV, líder supremo de la galaxia.

El director de la cinta, Denis Villeneuve, adelantó que la princesa se enfrentará a una crisis luego de que su padre pierda el control sobre las facciones de la galaxia, por lo que ella “se lo juega absolutamente todo porque teme que su padre pierda el trono, y con él todo lo demás”.

Por su parte, Butler no muestra el rostro de su personaje, el villano y príncipe Harkonnen Feyd-Rautha, en las postales. “Su rostro tan pálido como el de un cadáver sugiere una desidia y falta de vida que cala muy hondo. Villeneuve prefiere guardarse la apariencia de Feyd-Rautha para más adelante”, apunta la revista.

“Es un personaje mucho más cruel, estratega y narcisista que Maquiavelo”, adelanta también el cineasta.

First look at Austin Butler in ‘DUNE: PART TWO.’ pic.twitter.com/9UOjye8IaO

De acuerdo a Villeneuve, la cinta será una continuación directa a la primera parte. “Quise que la película empezara justo en el mismo punto en que dejamos a los personajes. Buscaba una continuidad drástica con respecto a la primera”, dijo.

Dune narra la historia de diferentes “señores de la guerra” que se encuentran en búsqueda de “la especia”, un mineral que solo se encuentra en Arrakis, el cual logra que quienes la consuman adquieran un particular color azul brillante en sus ojos.

Paul Atreides, personaje de Timothée Chalamet, se enfrentó a múltiples problemas, siendo el único sobreviviente de su familia luego de los ataques de la Casa Harkonnen. El joven acaba siendo desterrado al desertico planeta Arrakis, donde conoce a Chani, interpretada por Zendaya.

Así, el joven es acogido por los fremen, la tribu de supervivientes del desierto de Chani. En esta nueva parte, Paul se enfrenta a su sed de venganza mientras Chani deberá proteger y defender su tierra natal.

Welcome back to the world of #Dune.

Your exclusive first look at 'Part Two' of Denis Villeneuve’s sci-fi adaptation is here: https://t.co/F6Kbp3xEa4 pic.twitter.com/WlV8Rz5pxx

— VANITY FAIR (@VanityFair) April 27, 2023