Lea Michele llegó a la MET Gala con un llamativo vestido de Michael Kors que muchos creen no iba con la temática del evento.

La actriz estadounidense Lea Michele asistió este lunes a la Gala MET, desarrollada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Recordemos que este año la temática del evento conocido como los “Oscars de la moda” es “Karl Lagerfeld: una línea de belleza”, rindiendo tributo al fallecido diseñador de moda que trabajó para casas de alta moda como Chanel, Fendi o Balmain.

El diseñador se caracterizaba por los cortes elegantes y diseños en colores blancos, negros y rosa pálido, principalmente.

Por ello, cuando Lea Michele llegó a la alfombra blanca del evento con un vestido plateado cubierto de cristales y flecos, diseñado por Michael Kors, a algunos les pareció que no se ajustaba al código de vestuario de la noche.

En la cuenta oficial de la Gala MET en Instagram, muchos dejaron comentarios alusivos a que no entendió el dress code e incluso bromearon con que no supo descifrar la invitación, debido a una vieja broma de internet que dice que la estrella de Glee no sabe leer.

“Creo que no leyó la invitación”, “pobrecita, non entendió el tema”, “Gala disco”, fueron algunos de los comentarios.

No obstante, en la alfombra ella explicó que su cabello y el rosón en su torso mostraban la inspiración en el legado de Karl Lagerfeld.