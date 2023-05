La cantante Doja Cat fue una de las más extravagantes en la Gala MET, evento benéfico conocido como los “Oscars de la moda”.

En la ocasión, la intérprete de Kiss Me More apareció con una prótesis facial que deformó su rostro para que tomara las facciones de un gato, tal como su nombre artístico (“Cat” en inglés significa “gato”).

No obstante, otros señalan que la idea era evocar a la famosa Choupette, la gata que acompañó por varios años al diseñador Karl Lagerfeld, a quien se le rinde homenaje en el evento.

Doja Cat llevó un vestido blanco cubierto de cristales, con una capucha que cubre su cabeza y tiene orejas felinas.

Además, el atuendo termina con plumas en el fondo.

El vestido de Doja Cat es de Oscar De La Renta.

El amor de Karl Lagerfeld por su gata era tanto, que incluso dijo que se casaría con ella. “Aún no existe matrimonio para seres humanos y animales. Nunca pensé que me enamoraría así de un gato”, expresó en una entrevista al medio CNN. Si bien no podía casarse con la minina, si podía llenarla de lujos y entregarle cargos importantes.

Choupette no sólo tenía un avión privado, un puesto reservado en la mesa y dos “sirvientas” que la cepillaban y cuidaban todo el día, sino que además fue nombrada como la inspiración y directora creativa de Chanel, por Karl (quien fue director creativo de la marca).