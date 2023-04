Diddy pagaría diario a Sting una cuantiosa suma. Los seguidores de ambos artistas, sabrán inmediatamente por qué. Los más jóvenes, necesitan una ayuda para descubrirlo.

Es importante, antes de entrar en detalles, que Elton John fue clave, al parecer, para que su colega cantautor se diera cuenta de eso.

Lo que vino después, fue una entrevista en la que Sting, exvocalista de The Police, pronunció una de las frases más elocuentes que dio cuenta de su descontento por el uso de una parte de las canciones más icónicas de su autoría.

No es que Sir Elton fuera soplón. El punto es que, vio la oportunidad para que su amigo se hiciera millonario, pese a que éste le respondió que ya lo era.

La historia, sin embargo, tiene que llevar todos los ingredientes para saber por qué no siempre se cumple la máxima: “es mejor pedir perdón, que pedir permiso”. Al menos a la expareja de Jennifer López, Puff Daddy, quien ahora se hace llamar Diddy, no le resultó.

La canción por la que Diddy pagaría diario a Sting una cuantiosa suma

¿Oh, can’t you see

You belong to me?

How my poor heart aches

With every step you take…

Es una parte de la canción que, entre el 9 de julio y el 27 de agosto de 1983, se convirtió en el sencillo #1 de los Billboard Hot 100.

No era difícil de creer para los amantes de The Police en esa época. Su autor, Sting, vocalista de la banda británica, escribió un tema que en la actualidad sigue sonando con fuerza, aunque algunos crean la letra muy invasiva, por considerarla ‘stalker’ (el que vigila o espía en internet).

Pero, en ese entonces, nadie imaginó que la estrofa antes mencionada y parte de la canción Every Breathe You Take, lanzada en mayo del referido año, se iría en contra del hombre que decidió usar una parte sin el permiso de su dueño.

Resulta que también en mayo, pero de 1997 (14 años más tarde), el famoso rapero -que en ese entonces se hacía llamar Puff Daddy- tomó una de las estrofas más significativas del tema de Sting para su canción llamada I’ll Be Missing You.

Basta con escuchar el tema de la expareja de J-Lo, para detectar en qué parte suena el ‘sample’ (extraer sonidos y letras de otras canciones), con coro femenino, cantando la frase modificada en algunas palabras:

Every step I take, every move I make

Every single day, every time I pray

I’ll be missing you

Thinkin’ of the day, when you went away

What a life to take, what a bond to break

I’ll be missing you…

Después de eso, todo sería cobro por regalías, según el periódico europeo El País.

Elton John a Sting: “¡Tienes que escucharla, vas a ser millonario!”

Si bien en 2018 Sting realizó una entrevista revelando detalles de lo que hizo Puff Daddy, el tema se viralizó desde el pasado fin de semana, tomando el interés de los contemporáneos y fans de Sting, así como los del rapero estadounidense.

Hace 5 años, en el show de radio The Breakfast Club, le consultaron al cantautor británico si era cierto que el cantante, que hoy se hace llamar Sean Combs Diddy, debía pagar a diario por usar parte de su tema. En esa ocasión, aseguró que no era una falsedad y que la suma era de 2.000 dólares al día (más de 1 millón y medio de pesos chilenos, al cambio actual).

“Sí, por el resto de su vida. No son noticias falsas. Ahora somos muy buenos amigos. Fue una hermosa versión de esa canción”, sentenció Sting, tras asegurar que el rapero se lo informó cuando la canción ya estaba sonando.

Sin embargo, el británico ya había dado una entrevista al respecto a The Rolling Stone. El tono fue muy distinto, aunque destacó la amistad entre ambos, después del acuerdo económico.

La revista, en tanto, publicó el pasado 7 de abril, que Diddy no está pagando las regalías, pero sólo a partir de que el rapero lo negó recientemente. La nota, no obstante, recordó que en 2003 el británico se lo aseguró, tajantemente:

“Esos tipos simplemente toman tu mierda, la ponen en un registro y se ocupan de la legalidad más tarde. Elton John me dijo: ‘¡Tienes que escucharla [I’ll Be Missing You], vas a ser millonario!’. Le dije: ‘¡Soy millonario!’. Y me contestó: ‘¡Vas a ser un millonario dos veces!’. Mandé a un par de mis hijos a la universidad con las ganancias, y P. Diddy y yo seguimos siendo buenos amigos”, aseguró Sting.

Diddy pagaría diario a Sting: rapero lo niega y el británico guarda silencio

Sean Combs Diddy pensó que lo de Every Breathe You Take y I’ll Be Missing You era tema superado.

Sin embargo, la viralización de lo que Diddy pagaría a diario a Sting por usar un sample en su canción, hizo que el rapero saliera en plena pascua de resurrección, a tratar de acallar las voces que revivieron la polémica.

Fue en su cuenta de Twitter donde, en lugar de dejar pasar los comentarios masivos al respecto, el cantante estadounidense los atizó, respondiendo a la cuenta Black Black Millionaires, la cual publicó que éste le pagaba 2.000 dólares por día a Sting, por el uso sin permiso del sample.

Diddy no pudo contenerse y citó la publicación, asegurando que eran 5 mil dólares a diario (más de 4 millones de pesos chilenos).

“Nope. 5K al día. Amor a mi hermano @OfficialSting!😎✊🏿”, a quien etiquetó.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el rapero estadounidense se diera cuenta que su estrategia sólo hizo crecer aún más la bola de nieve que se formó con el tema.

Nuevamente en su cuenta, con 15,2 millones de seguidores, volvió a la carga sobre el pago diario a Sting, asegurando:

“¡Quiero que entiendan que estaba bromeando! ¡Se llama ser gracioso! ¡Yo y @OfficialSting somos amigos desde hace mucho tiempo! Nunca me cobró $3K o $5K por día por Missing You. Probablemente gana más de $5K por día con una de las canciones más importantes de la historia. AMOR ❤️😂🙏🏿💫⚡️✨”, cerrando así el tema.

Sting, por su parte, no devolvió ninguna respuesta a Diddy o hizo alusión al tema por medio de algún post. De hecho, no publica nada desde el pasado 27 de marzo. Al menos en Twitter.

El británico, al cierre de esta nota, o no se enteró o prefirió quedarse fuera del tema, tomando en cuenta las dos entrevistas que concedió en 2003 y 2018 para hablar del pago de las regalías.