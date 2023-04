Tras una ola de críticas por el aspecto de su rostro, la cantante Madonna, de 64 años, estaría arrepentida de los procedimientos estéticos que impactaron al público en su discurso en la última edición de los premios Grammy.

En dicha oportunidad, la reina del Pop apareció sobre el escenario con un vestido negro tipo esmoquin, el cabello trenzado y su cara evidentemente hinchada. Luego de su presentación, los usuarios de redes sociales reaccionaron sorprendidos por su aspecto físico.

Poco después de su intervención en los Grammy, la artista estadounidense se defendió de los duros comentarios que recibió, alegando que todo fue culpa de una mala toma fotográfica que, según ella, “distorsionaría la cara de cualquiera”.

“He sido degradada por los medios desde el principio de mi carrera. Entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser pionera para que a todas las mujeres detrás de mí les sea más fácil en los próximos años”, declaró la intérprete de Vogue en aquella oportunidad.

Fans say Madonna was “unrecognizable” during Grammy's speech 😳 pic.twitter.com/rATs0fW61v

— Daily Loud (@DailyLoud) February 6, 2023