Nuevas críticas llovieron sobre la influencer y activista Antonia Larraín hace algunos días, cuando comentó la película The Whale y cómo esta aborda temas como la obesidad a través del actor Brendan Fraser. Ahora, la también modelo XL realizó un descargo en redes sociales donde aclaró sus dichos.

“Nunca funé ni al actor, ni la película (ni siquiera hablé de él). Contesté una pregunta, dije que no quería verla y expliqué por qué, en mis redes”, señaló.

Asimismo agregó que “si mis razones no te parecen suficientes o válidas todo ok, pero sigue siendo decisión mía”. Además, apuntó a que su opinión no sería tan relevante después de todo.

“No es tan importante, me dicen que quiero figurar y llamar la atención, pero son otros los que hacen un circo por cosas así de ridículas“, planteó.

Por otra parte, se refirió a los comentarios y críticas que recibió a través de sus redes sociales, las cuales incluso debió cerrar por algunos días.

“NADA justifica este nivel de agresiones, ni que te caiga mal (que no me conoces) ni que mi contenido no te gusta (busca otra cosa)”, escribió.

“Me acosan y agreden, pero si digo que me afecta me estoy ‘victimizando’. Si lloro ‘es para llamar la atención’. Si hablo de mis experiencias personales ‘soy narcisista’. Si digo que tengo ansiedad, depresión y ADHD es mentira o estoy exagerando. Si me violentan es porque ‘yo me lo busco’. ¿En serio?”, agregó.

Antonia Larraín y sus palabras sobre ‘The Whale’

Consultada en su cuenta en Instagram por su opinión sobre la cinta y cómo el personaje principal representa el sobrepeso, la escritora y activista por la diversidad corporal explicó las razones que la alejan del filme dirigido por Darren Aronofsky (“Réquiem por un sueño”, “El cisne negro”).

“La verdad es que no la he visto y no la quiero ver. Me basta con los reviews que han hecho otras artistas gordas al respecto… Eso. Parece que es muy revictimizante, que es todo el estereotipo del pensamiento que se tiene sobre las personas gordas”, señaló la autora detrás de “Cuerpo sin vergüenza”, su debut editorial.

“No castearon a una persona ni gorda ni queer para un papel que era gordo y queer. No sé qué más hay que decir. Los fatsuits, estos trajes para disfrazarse de gordos, cuando hay actores gordos… Mmm, no”, añadió en una saga de “stories”.

De acuerdo a su relato, Larraín fue invitada a la avant premiere chilena del filme, propuesta que rechazó por los reparos que tenía sobre la producción.

“Quiero decir que a mí me invitaron a la avant premiere, a ver la película, y yo dije: ‘no, no voy a ir””, relató. “Quería ir a verla para hablar en primera persona de lo que me había pasado, pero dije no. Mi salud mental. No vale la pena”, explicó.

En redes sociales, los dichos de Antonia Larraín generaron un amplio debate al respecto, convirtiendo el nombre de la comunicadora en uno de los conceptos más replicados entre los usuarios locales de Twitter desde la noche del lunes.