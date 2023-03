Varias son los actores y celebridades que han pasado por la Alfombra Roja de los Óscar. Hasta ahora, una de las que más ha llamado la atención es Cara Delevingne, quien se presentó con un radiante vestido rojo con corte en la zona del muslo.

Sin ir más lejos, varios entendidos sostuvieron que la escena fue un guiño a lo realizado por Angelina Jolie en 2012 en la misma zona.

En este 2023 la actriz caminó por la alfombra con un hermoso vestido rojo asimétrico de Alta Costura de Elie Saab, el cual mostraba todo su muslo derecho.

Delevingne complementó su look utilizando joyas vistosas y un recogido con raya a un lado, que la hizo ver radiante y sensual.

The most Breathtaking look so far 🔥😍

Do you agree? #CaraDelevingne #Oscar pic.twitter.com/NPmN2hsUB0 — And Beyond – وبعد (@AndBeyondMENA) March 12, 2023

Hay que señalar que la modelo aparece en un evento público luego de años realmente complejos, y luego de haber estado en tratamiento por adicciones a drogas.

En conversación con Vogue, Delevigne se refirió a la imágenes viralizadas en 2022, indicando que eran “una fuente de vergüenza y bochorno abrumador”, además de que acabó siendo la llamada de atención que necesitó para caer en cuenta de sus problemas con el consumo de sustancias.

Específicamente, Delevingne acababa de regresar del evento Burning Man en una extensa celebración por sus 30 años. “No había dormido. No estaba bien”, confesó.

“Es desgarrador porque pensé que me estaba divirtiendo, pero entonces noté que, bueno, no me veo bien”, admitió con el medio. “A veces necesitas un golpe de la realidad. En cierto modo, estas fotos fueron algo por lo que debo agradecer”, añadió tras una pausa.