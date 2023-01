Fue el pasado 11 de enero que se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los Globos de Oro, donde la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez fue una de las invitadas.

Hasta el hotel Beverly Hilton en California, Estados Unidos, llegó la exchica Disney vistiendo una creación de Valentino en terciopelo negro y grandes mangas de un tono púrpura.

Gómez estaba nominada al premio por mejor actriz de reparto por Only Murders in the building, galardón que perdió ante Quinta Brunson por Abbott Elementary. Sin embargo, un grupo de haters hizo lo propio y se dedicó a criticar el cuerpo y peso de la artista, lo que no le cayó nada bien.

De hecho, fue una semana después de los premios que Gómez decidió responder a los comentarios. Fue a través de su cuenta de Instagram que habló junto a su hermana Gracie Teefey sobre el tema, según recogió CNN.

“Estoy algo más grande en este momento porque me divertí durante las vacaciones, ¿No es verdad?”, afirmó, a lo que su pequeña hermana gritó “¡Sí!”.

Sus fanáticos rápidamente salieron en su defensa y le recomendaron no prestar atención a este tipo de comentarios.

Cabe recordar que la cantante fue diagnosticada hace varios años con Lupus, lo que también la llevó a desarrollar trastorno bipolar. La enfermedad autoinmune provoca que el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error, según la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU.

Algunos de los síntomas provocados por esta afección son dolor o hinchazón en las articulaciones, hinchazón en las piernas o alrededor de los ojos y glándulas inflamadas, lo que puede llevar a variaciones en el peso.