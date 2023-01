Mientras todos estaban atentos a la ya apodada ‘tiradera’ de Shakira contra el exfutbolista Gerard Piqué, la cantante estadounidense Miley Cyrus también trajo a la palestra su divorcio con el actor australiano Liam Hemsworth al lanzar la canción Flowers.

El tema, que sale a la venta este viernes, misma fecha en la que Hemsworth está de cumpleaños, trata de un canto al amor propio luego de superar una relación tóxica. Específicamente, en el tema de más de 3 minutos Cyrus deja en claro que está bien sola y ya no necesita de nadie para llegar a su felicidad.

“Puedo amarme mejor de lo que tú pudiste”, es parte del coro de la artista, en una canción que comienza narrando la buena pareja que fueron al empezar todo.

“Estábamos bien, éramos oro, de esos sueños que no se pueden vender, estábamos bien hasta que ya no. Construimos un hogar y lo vimos arder”, comienza cantando, en una letra que puede ser tanto simbólica como literal, al recordar el incendio que sufrió en 2018.

Teoría: piqué y Liam son la misma persona pic.twitter.com/WgYUtW6CBa — josefrita (@JoseePoy) January 12, 2023

“No quería dejarte, no quería mentir, comencé a llorar, pero recordé que puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo por horas, ver cosas que tú no entiendes”, explica entonces.

Poco después, la misma Cyrus menciona que “no tengo remordimientos, ni arrepentimientos. Me olvidé de cada cosa que dijiste”.

Cyrus y Hemsworth terminaron por primera vez en 2013. Sin embargo, y tras una reconciliación que trajo una boda, acabaron de forma oficial en 2019. Aquel amor inspiró a la artista a lanzar diferentes éxitos desde entonces, como por ejemplo, Breaking Wall.

Asimismo, existe otro guiño de su canción a Hemsworth, debido a que la letra de Flowers es básicamente una respuesta a When i was your man, de Bruno Mars. De acuerdo a los fans de la artista, el actor habría dedicado aquel tema a Cyrus.

“Fui demasiado tonto para darme cuenta que debí haberte comprado flores o tomar tu mano. Debí haberte dado todas mis horas cuando tuve la oportunidad. Debí llevarte a cada fiesta, porque todo lo que querías hacer era bailar”, menciona el tema de Mars.

A su vez, Cyrus corea como puede tomar su mano por sí misma y que puede sacarse a bailar, entre muchas otras frases.

Miley sacó un tema respondiendo a la canción “when I was your man” de Bruno Mars que le dedicó Liam y en la fecha del cumpleaños de el pic.twitter.com/tYFmfMNQZw — Guadi B ✨ (@GuadiiB) January 13, 2023

Nuevo año, nueva Miley

Días antes de la canción, Cyrus lanzó su séptimo álbum de estudio Endless Summer Vacation donde hace “una carta de amor a Los Ángeles”.

Los anuncios de su regreso a la música desde 2020 llegaron inicialmente con diferentes anuncios alrededor del mundo donde prometían un “nuevo año, nueva Miley”.

“2023 encuentra a una a Miley más fuerte y segura de sí misma que nunca. La música y las imágenes de ‘Endless Summer Vacation’ son un reflejo de la fuerza que ha encontrado al enfocarse en su bienestar físico y mental”, menciona Sony Music junto al anuncio del disco.