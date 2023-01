Hugh Jackman emocionó a los fans de X-Men cuando anunció el regreso de ‘Wolverine’ en la tercera entrega de Deadpool, y es que el actor no interpretaba al personaje desde 2017, cuando se estrenó Logan, donde finalmente muere.

Sin embargo, y como es común en Marvel, la franquicia encontró la forma de hacer que el personaje Jackman volviera a las historias del MCU.

En este contexto, en una entrevista para el programa Quién habla con Chris Wallace de HBO, el actor fue consultado sobre rumores que se comentaron durante sus años como X-Men. Y es que muchos se preguntaban si es que el actor consumía esteroides para lograr el físico del personaje.

“No, me encanta mi trabajo. Y amo a Wolverine”, dijo Jackman. “Tengo que tener cuidado con lo que digo aquí, pero me dijeron anecdóticamente cuáles son los efectos secundarios de eso. Y yo estaba como, ‘No me gusta tanto’. Así que no, simplemente lo hice a la antigua”, afirmó.

Además, reconoció haber comido mucha proteína para llegar a su objetivo. “Y les digo, he comido más pollos, lo siento mucho por todos los veganos y vegetarianos y por los pollos del mundo”, bromeó.

Hugh Jackman se preparará durante 6 meses para volver a ser “Wolverine”

El actor además, comentó que entre su apretada agenda tendrá solo medio año para prepararse. “He aprendido que no puedes apresurarte. Aprendí que lleva tiempo. Entonces, tenemos seis meses desde que termine The Music Man en Broadway hasta que comencemos a filmar“, contó.

A partir de allí, se dedicaría casi exclusivamente a la preparación física. “Y no estaré haciendo ningún otro trabajo. Voy a estar con mi familia y entrenar. Ese va a ser mi trabajo durante seis meses”, recalcó.

Además, afirmó sentirse confiado respecto a los resultados, puesto que en general se mantiene “en forma”, lo cual sería clave para partir los entrenamientos.

“Y estoy realmente en forma en este momento. Es la cosa buena de hacer sobre ocho espectáculos a la semana cantando y bailando en Broadway: estoy en forma, saludable. Tengo un buen lugar para empezar”, concluyó.