La tarde del martes, Ryan Reynolds, actor que interpreta a Deadpool en la saga de Marvel, informó a través de redes sociales el regreso de uno de los personajes más queridos de X-Men: Wolverine (Hugh Jackman).

Fue a través de un video en el que explica que se encuentra planeando la tercera parte de la historia de su personaje en el MCU, que contó cómicamente que la mejor idea que tuvo para continuar, fue invitar a Hugh Jackman, quien dio vida al más icónico X-Men.

Jackman también apareció en el video, confirmando finalmente que las palabras de Reynolds sí eran ciertas. Sin embargo, aquello confundió a los fans, ya que la última aparición de Wolverine fue en Logan, estrenada en 2017, donde su personaje muere.

Tras cientos de dudas y la inquietante expectación de los seguidores de Marvel en Twitter, el par de actores publicó otro video la mañana de este miércoles, para “responder” a las preguntas. Aunque más bien fue lo que los internautas llaman un troleo.

Ryan Reynolds y Hugh Jackman se muestran juntos y señalan que están dispuestos a responder las dudas del público. “Estoy seguro de que tienen muchas preguntas. Pero les aseguro, vamos a responder todo ahora mismo”, dice Jackman.

“Por ejemplo, ¿Cómo es que Wolverine está vivo después de Logan?”, cuestiona. Ante esta pregunta, Reynolds responde: “Logan tiene lugar en 2029. Es una cosa totalmente aparte. Logan murió en Logan, no toquen eso”, dice.

Quick explainer video that tackles…

1) Timeline questions

2) Logan canon

3) MCU FAQ

4) Whether we can do this all day or not pic.twitter.com/50lBsfYS5p

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 28, 2022