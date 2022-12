El cantante decidió no volver a lanzar su micrófono al público al final de sus shows por la seguridad de sus fans.

A través de un comunicado en su cuenta de Twitter, Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses anunció que dejará de lanzar su micrófono al público tras 30 años de una tradición que repetía en cada uno de sus shows.

Esto luego de haber golpeado fuertemente a una fan durante un concierto en Australia la noche del martes. La mujer quedó con una severa lesión en la nariz y ambos ojos morados luego de que el micrófono de Axel Rose impactara en su cara.

El cantante señaló que aquel hecho había llamado su atención y lamentó las consecuencias. “Es bastante obvio que no queremos que nadie salga lastimado o de alguna manera herido en ninguno de nuestros shows“, escribió en su declaración.

“Lanzar el micrófono al final del show durante los últimos 30 años siempre se sintió como una parte muy conocida al final de la presentación, donde los fans tienen la oportunidad de atrapar el micrófono”, reconoció.

Sin embargo, finalmente decidió terminar con aquella peligrosa práctica. “A partir de ahora nos abstendremos de arrojar el micrófono o cualquier cosa a los fans durante o en las actuaciones”, sentenció.

Las consecuencias de Axl Rose y su micrófono

La afectada por el último micrófono de Axl Rose, fue identificada como Rebecca Howe y afirmó haber sufrido una fractura en la nariz y varios hematomas alrededor de los ojos. Además, contó a los medios que ni siquiera se encontraba tan cerca del escenario cuando fue impactada.

“(Axl) hizo una reverencia y después lanzó el micrófono a la multitud… Y ahí me golpeó, justo en el puente de mi nariz”, contó la joven a New York Post.

“¿Y si hubiera sido un par de pulgadas a la derecha, o a la izquierda? Pude haber perdido un ojo. ¿Y si me pegó en la boca y me rompo los dientes?… Si mi cabeza estaba girada y me golpea en la sien, pudo haberme matado”, agregó.