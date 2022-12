"Si mi cabeza estaba girada y me golpea en la sien, pudo haberme matado", comentó Rebecca Howe, quien fue impactada en su cara por el micrófono que lanzó Axl Rose desde el escenario.

Otra vez una maniobra del vocalista Axl Rose causa polémica en una gira de Guns N Roses. Esta semana, una fan del grupo resultó herida luego que el estadounidense lanzara su micrófono al público, en uno de los gestos habituales de sus shows en vivo.

El hecho ocurrió el 29 de noviembre pasado en el tramo final del concierto en Adelaide, Australia, país donde GNR agendó 6 shows en el marco del We’re F’N Back! Tour 2022.

Allí, la espectadora Rebecca Howe fue víctima de un golpe cuando el micrófono cayó directamente en su cara, causándole hematomas en los ojos y una rotura en su nariz justo después que el grupo entonara “Paradise City”, la última canción de la lista.

“Estaba en el sector Diamond Standing, así que ni siquiera estaba al frente”, recordó Howe, en declaraciones que recoge el matutino estadounidense New York Post.

“(Axl) hizo una reverencia y después lanzó el micrófono a la multitud… Y ahí me golpeó, justo en el puente de mi nariz”, contó Rebecca, quien tras el golpe confiesa haber quedado en estado shock, al mismo tiempo en que otro de los asistentes se preocupaba de adueñarse del micrófono en cuestión.

“Mi mente dijo: ‘Oh, Dios mío, tengo la cara hundida"”, añadió Howe, quien asegura que el golpe pudo haber sido mortal. “¿Y si hubiera sido un par de pulgadas a la derecha, o a la izquierda? Pude haber perdido un ojo. ¿Y si me pegó en la boca y me rompo los dientes?… Si mi cabeza estaba girada y me golpea en la sien, pudo haberme matado”, dijo.

Esta no ha sido la única polémica de Guns N Roses en Australia: a principios de esta semana, Rose criticó públicamente a un fan local en el concierto en Gold Coast, por intentar filmar imágenes con drones frente al escenario.