En conversación con la revista GQ UK, la actriz que interpreta a Cassie Howard en la serie de HBO, se mostró molesta por el acoso del que ha sido parte en el último tiempo.

Según explicó, hubo quienes tomaron capturas de sus escenas de desnudos para luego etiquetar a miembros de su entorno más cercano.

“Llegó al punto en que estaban etiquetando a mi familia. Mis primos no necesitan eso”, mencionó la intérprete.

“Es completamente repugnante e injusto. Tienes un personaje que pasa por el escrutinio de ser una persona sexualizada en la escuela y luego una audiencia que hace lo mismo”, agregó.

En la conversación, Sweeney aseveró que no piensa esconderse pese al acoso del que ha sido víctima. “Creo que es ridículo”, mencionó.

“Soy una artista, interpreto personajes. Me dan ganas de interpretar personajes que molesten mucho a la gente”, puntualizó.

Cabe señalar que Euphoria es un drama adolescente en el que la actriz personifica a una adolescente cuyo pasado sexual continúa afectando su vida.

“Soy muy diferente de mis personajes”

Anteriormente, en una entrevista de 2021 con The Guardian, detalló que tuvo que desvincularse de sus personajes que la lanzaron al estrellato.

“Para ser honesta, después de Euphoria tuve que dejar de preocuparme porque las imágenes que estaban en uno de los teléfonos de los personajes estallaron por todas partes”, puntualizó.

“Soy muy diferente de mis personajes, así que cuando veo ese tipo de imágenes o me etiquetan, lo cual creo que es una locura que puedan tener desnudez en las redes sociales, no lo apruebo. Simplemente me separo de eso. Es como ‘oh, esa es Cassie. Cassie está teniendo un buen día"”, añadió.