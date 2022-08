La actriz Sydney Sweeney ha recibido una lluvia de críticas en las redes sociales producto de unas fotografías de sus familiares en una celebración. La joven tuvo que salir a defender debido a la polémica que se generó por la vestimenta de unos parientes.

Toda se originó el pasado 27 de agosto, cuando la estrella de Euphoria compartió con sus seguidores unas postales del cumpleaños sesenta de su madre, uno que celebraron con una temática de vaqueros y que incluso contó con un toro mecánico.

Sin embargo, la polémica estalló cuando los usuarios comentaron otras fotografías de la jornada con parientes de la actriz luciendo sombreros rojos muy similares a los que adherentes de Donald Trump utilizaron en su campaña a la presidencia de Los Estados Unidos. Aquellas gorras eran conocidas por tener escrito el mensaje: Make America Great Again (Que Estados Unidos vuelva a ser grande).

Pese a que los sombreros de color rojo eran parecidos, pero si la frase Make Sixty Great Again (Que los sesenta vuelvan a ser grandes) que pudo interpretarse como una referencia, en realidad no eran los mismos.

Pero eso no fue todo, sus seguidores también criticaron que uno de los invitados a la fiesta vestía una polera con un diseño de Blue Lives Matter (Las vidas azules importan), una iniciativa que defiende a los policías estadounidenses involucrados en casos de violencia racial.

Al estallar la polémica, la actriz tuvo que salir a dar explicaciones, las que hizo a través de su cuenta en Twitter.

“Esto es una locura. La inocente celebración de los sesenta años de mi mamá se transformó en un absurdo momento político, que jamás fue la intención”, expresó Sydney. “Por favor dejen de asumir cosas. Los amo a todos y feliz cumpleaños mamá”, concluyó su mensaje.

You guys this is wild. An innocent celebration for my moms milestone 60th birthday has turned into an absurd political statement, which was not the intention. Please stop making assumptions. Much love to everyone ♥️ and Happy Birthday Mom!

