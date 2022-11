En una entrevista, la cantante estadounidense, Selena Gómez, aseguró que no podrá concebir a sus hijos debido a la terapia farmacológica que utiliza para tratar su trastorno bipolar.

Fue en conversación con Rolling Stones, a propósito del estreno de su documental, My mind and Me, que la artista volvió a hablar de su diagnóstico.

Tratamiento para el trastorno bipolar

Selena Gómez contó al medio que luego de que le detectaran trastorno bipolar fue “cargada de medicamentos”: “Los médicos tiraban cosas a la pared y esperaban que algo funcionara”, dijo, haciendo referencia a que antes de dar con el tratamiento adecuado los expertos probaron de todo.

Ante esta ola de terapias, la cantante mejoró “más o menos”, afirmó. Esto pues no se sentía como sí misma consumiendo tantos fármacos: “Ya no había ninguna parte de mí que estuviera allí”.

Fue luego de conocer a un psiquiatra fuera del centro de rehabilitación en el que estaba que cayó en cuenta de que “estaba tomando muchos medicamentos que no debería”.

Por lo que cuando los fármacos disminuyeron a dos sintió que “comenzaba a regresar en sí misma”.

“Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaba dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero tuve que aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer”, declaró Gómez.

“Si estoy destinada a tenerlos, lo haré”

Sin embargo, el momento que más le marcó de este proceso fue darse cuenta que el poder concebir a sus propios hijos podría ser difícil debido a los medicamentos que consumía.

Esto habría sucedido luego de visitar a una amiga que buscaba quedar embarazada. “Subí a mi auto y lloré. El seguir tomando los medicamentos para el trastorno bipolar significa que probablemente no podré tener a mis propios hijos (…)eso es algo muy grande, grande y presente en mi vida”, contó.

Sin embargo, afirmó que si llega el momento y “si estoy destinada a tenerlos, lo haré”.

De acuerdo al psiquiatra Fabiano Gomes, quien conversó con Insider, aseguró que existen dos medicamentos para el trastorno bipolar que pueden tener impacto en el riesgo natal, uno de ellos es divalproex y el litio.

Ambos estabilizadores del estado del ánimo trabajan para aliviar la manía asociada con el trastorno bipolar, además de las migrañas y las convulsiones.

Sin embargo, si una persona queda embarazada durante este tratamiento farmacológico, el tratamiento puede cambiarse a uno con antipsicóticos y continuar con una gestación normal bajo monitorización.

Selena Gómez, por su parte, afirmó que el trastorno la ha mantenido “humilde”, pero de una manera muy “oscura”.