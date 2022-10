Aunque tuvo pequeños papeles, el primer rol importante de Tom Felton fue como co-protagonista de Jodie Foster en “Ana y el Rey”, la película que cuenta la historia de una mujer que viaja junto a su hijo, interpretado por el británico, a Siam para enseñar inglés a los hijos de un rey.

Luego del éxito que vivió con el film junto a Foster, Felton continuó su carrera en el cine, claro que esta vez apuntó a la película de uno de los libros más importantes de la literatura británica, “Harry Potter y la piedra filosofal”.

Era solo un niño de 11 años cuando audicionó para interpretar a Harry Potter y Ron Weasly, sin embargo, el destino hizo que quedara en el papel de Draco Malfoy, el enemigo del protagonista en la serie, un rol que interpretó en las 8 películas de la saga de J.K Rowling.

Como “Draco” se hizo conocido a nivel mundial y por supuesto una fortuna gracias a los derechos de imagen para los cientos de juguetes, libros, disfraces y muchos más elementos inspirados en él.

El favorito de Slytherin pudo tener la vida perfecta, sin embargo, los problemas afloraron pronto en su juventud y el alcoholismo fue uno importante.

Con el apoyo de su amiga, Emma Watson, el actor reveló los duros momentos por los que pasó a través de sus memorias, “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard” donde contó lo que muy pocos conocían.

Tom Felton: el camino de la adicción

En una entrevista con USA Today el actor confesó que comenzó a escribir sus memorias a propósito de historias que garabateó y las preguntas frecuentes de decenas de convenciones a las que asiste como uno de los actores más famosos de la saga de Harry Potter.

Pero se dio cuenta de que no podía mostrar solo la parte bonita de su vida, sino que también algo que durante muchos años mantuvo fuera del ojo público y eso eran sus adicciones.

Fue su amiga, Emma Watson, la intérprete de Hermione en la saga, quien lo convenció indicando ‘esto resonará con la gente’ por lo que se atrevió a contar su verdad, algo que admite que al principio no quería escribir.

El actor confesó que pasó de no estar interesado en el alcohol a tomar regularmente algunas cervezas al día, acompañadas de un trago de whiskey antes de que se pusiera el sol.

Lo definió como su refugio cuando intentaba escapar de la situación mental en la que estaba, algo que lo afectó cuando vivía sus veinte años y se había mudado a Los Angeles, Estados Unidos.

Añadiendo que era un “síntoma” de las cosas difíciles con las que lidiaba en su juventud tras finalizar las grabaciones de la saga, aunque no especificó qué era lo que estaba pasando en su vida.

Los intentos de rehabilitación

El actor contó a través de sus memorias que pasó tres veces por rehabilitación para intentar salir del alcoholismo, un proceso que no fue para nada fácil.

Tom Felton tuvo el apoyo de su familia, su novia de la época e incluso, su abogado, quien fue determinante para que ingresara a un centro e intentara curar su enfermedad.

Según describe su novia de la época y sus padres intentaron hacer una “intervención” y animarlo a ir a rehabilitación, sin embargo, fueron las palabras de su abogado las que calaron hondo en el actor, consignó El País.

Tom mencionó que el abogado sólo le dijo “No te conozco muy bien, pero pareces un buen tipo. Solo quiero decirte que esta es la intervención número 17 que hago en mi carrera por este motivo. 11 de esas personas están muertas. No seas el número 12”.

Tras esas palabras ingresó a un centro de rehabilitación en Malibu, ubicado en la costa este de Estados Unidos, pero estuvo 24 horas y salió del lugar.

Su segundo ingreso fue en otro centro, sin embargo, fue expulsado tras colarse en una habitación femenina. Pese a eso el actor logró estabilizar su vida y abandonar el alcohol por algunos años.

La tercera es la vencida para Tom Felton

Aunque se mantuvo estable, eventualmente recayó y volvió a entrar por tercera vez a un centro de rehabilitación.

De acuerdo a lo que comentó BuzzFeed, el actor señaló respecto de su tercer ingreso “Puedo decir honestamente que fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Pero el hecho de que pude admitirme a mí mismo que necesitaba ayuda, y que iba a hacer algo al respecto, fue un momento importante.”

El también músico y filántropo acotó en sus memorias “Del mismo modo que todos experimentamos problemas físicos en nuestra vida, también los tenemos mentales. No hay que avergonzarse por ello. No es un signo de debilidad”.

El británico añade “Todos la necesitamos de un modo u otro, así que ¿por qué no es normal hablar de manera sincera acerca de nuestros sentimientos?”.

De esta forma se sinceró con su historia, esa parte no tan bonita que su entrañable amiga, Emma Watson le animó a contar.

El alcohol y los actores de Harry Potter

Lamentablemente Tom Felton no es el único actor de la saga de Harry Potter que confesó tener problemas con el alcohol.

Fue el protagonista de la saga, Daniel Radcliffe, quien confesó en 2020 que también lidió con el alcoholismo en su juventud, consignó La Vanguardia.

Sobrellevar la fama de interpretar uno de los personajes literarios más famosos del mundo no fue fácil para Daniel.

En una entrevista con BBC Radio 4, el actor confesó: “Mi alcoholismo se debe a Harry Potter y empeoró porque me preguntaba si seguiría siendo el mago de Hogwarts para siempre y eso me estresaba”.

Añadió en su entrevista: “No me sentía cómodo conmigo mismo, ni con la versión sobria de mí. Entonces bebí. Si salía y me emborrachaba, la gente me miraba con curiosidad, porque todavía me veían como el niño Harry Potter. Era Harry pasándose con el alcohol en un bar”.

Fueron sus padres los que le ayudaron a salir del alcohol y poder volver a conducir su vida y su carrera, señalando, “ellos me dieron la perspectiva sobre mi vida y me ayudaron en momentos clave a superar mi adicción”.