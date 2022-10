En el mundo mágico de Harry Potter una relación entre Draco Malfoy y Hermione Granger es absolutamente imposible, pero en el mundo de los muggles, hay mucho que contar sobre los actores que interpretan a estos personajes, Tom Felton y Emma Watson.

Es el actor inglés el que nuevamente saca al tapete su relación con Watson a propósito de sus memorias, “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard” (Más allá de la varita: La magia y el caos de crecer como un mago“, donde cuenta pormenores de su paso por la saga de Harry Potter así como su amistad con su entrañable amiga de infancia.

Conocido es el amor que Emma mantuvo por el actor cuando era una niña, sin embargo, las cosas no se dieron como la mayoría de los fans de la pareja hubiera querido.

Aunque siempre han hablado abiertamente de su amistad, esta vez dieron un paso más. Incluso, la actriz fue la encargada de escribir el prólogo del libro, donde también se abre a la relación que mantienen a más de 20 años de que se conocieran.

Tom Felton y Emma Watson: Una amistad de muchos años

Cuando los actores Tom Felton y Emma Watson se conocieron, tenían 12 y 9 años respectivamente, una diferencia de edad de 3 años que a esas alturas de la vida resulta abrumadora.

Ambos eran parte de la primera película de la saga de Harry Potter y comenzaban a entrar en un mundo mágico que duraría 10 años de filmación y una amistad que se extiende hasta hoy.

Mientras ella interpretaba en el protagónico a Hermione, Felton se puso en el cuerpo del antagonista de la serie, Draco Malfoy, por lo que para los fans una amistad entre estas dos personas era imposible en la pantalla, sin embargo, en los estudios de grabación se fraguó una amistad que nació con un flechazo.

Fue la actriz quien miró primero a Tom Felton cuando era solo una niña. “Solía llegar cada día (a filmar) y mirar si su número estaba en la convocatoria de rodaje. Tenía el número siete. Y si estaba apuntado, era un día con un extra de emoción” mencionaba en el especial de HBO Max por los 20 años de Harry Potter.

El amor nació cuando Emma entró al salón donde tenían tutorías. Les habían pedido que dibujaran como se imaginaban a Dios “Tom había dibujado a una chica, con una gorra al revés en una patineta y no sé como decirlo, solo me enamoré de él” acotó la actriz.

El actor mencionó en el especial de HBO Max que estaba en maquillaje cuando alguien le dijo que Emma se había enamorado de él, añadiendo que se volvió muy protector de la actriz mencionando que siempre tuvo una debilidad por ella, algo que continúa hasta hoy.

Aunque el amor de Emma no fue correspondido, ambos aclararon que es una conexión que simplemente existe, aunque nada romántico había ocurrido entre ellos.

La chica de la gorra y patineta

“Dramione” o “Feltson” es el nombre que los fans le entregan a la pareja de amigos que, abiertamente, han hablado a lo largo de los años de la amistad que mantienen.

Sin embargo, todas las alarmas se levantaron en noviembre de 2018 cuando la actriz publicó en redes sociales un post con una imagen y video junto al actor para darle ánimos en el lanzamiento de su nueva serie “Origin”.

Ahí, se le puede ver utilizando una gorra hacia atrás y un video en el que está sobre una patineta junto al actor, lo que casualmente es igual a lo que había descrito Tom como “la imagen de Dios”.

Algo que se volvió a repetir en febrero de 2019, cuando la actriz publicó una imagen de ella en un auto posando con la gorra hacia atrás y el texto “Los amigos sacan lo mejor de ti” etiquetando al actor como el autor de la fotografía.

Por su parte el actor siempre utiliza sus redes sociales para saludar a su amiga, ya sea recordando antiguos videos en las filmaciones de la película. Es más, en noviembre de 2019 Tom Felton causó furor en Instagram cuando publicó una foto junto a Emma Watson mientras tomaban unas vacaciones en Sudáfrica.

La instantánea los muestra a ambos en pijama mientras la interprete de “Mujercitas” toca una guitarra siguiendo las instrucciones de su amigo.

Aunque los fans se ilusionaron con que podría haber una relación entre ambos, el actor aclaró que son amigos, indicando: “Siempre es agradable coincidir con Emma, o quedar con ella para ir a la playa o a cenar, lo que sea. Es una chica encantadora e increíblemente inteligente, así que es un placer cuando coincidimos y podemos recordar viejos tiempos, pero sin dejar de mirar al futuro”, mencionó Infobae.

Las revelaciones del libro de Tom Felton

Si bien, en el especial de HBO Max el actor mencionó que tiene una debilidad por Emma, en sus memorias fue un paso más allá.

El también músico que contó su camino de crecimiento como joven actor, músico y filántropo, también abordó su amistad con Watson, quien hizo el prólogo del libro.

En las declaraciones que recoge Evening Standar, Felton confesó que ambos tuvieron una relación difícil al principio indicando “Mi relación con Emma no empezó bien”, admitiendo “Habría sido perdonada por no querer tener mucho que ver conmigo. Todo empeoró”.

Esto recordando su primera interacción cuando la pequeña “Hermione” preguntó ¿Qué es eso? apuntando un micrófono a lo que el joven comentó “Significa que nos están grabando, obviamente”.

Pero también que él y otros miembros del elenco se burlaron de la actriz cuando realizó una rutina de baile para ellos en el almuerzo, añadiendo que su grupo de amigos era despectivo, muy en su personaje de Draco.

“Solo estábamos siendo chicos malos, en gran parte por incomodidad y porque pensamos que éramos jodidamente geniales” indicó el actor.

Una especulación muy real entre Tom Felton y Emma Watson

Una de las cosas que explica Tom Felton en su libro es que la especulación que realizaron durante años los fans era bastante real.

Es ahí donde apunta “Siempre he tenido un amor secreto por Emma, aunque tal vez no en la forma en que la gente querría escuchar… Eso no quiere decir que nunca hubo una chispa entre nosotros. Definitivamente sucedió, solo que en diferentes momentos”.

El actor señaló que siempre pensó que sus sentimientos hacia Emma eran platónicos, pero su novia de la época siempre sospechó lo contrario.

“Comenzaron a abundar los rumores de que había más en nuestra relación de lo que decíamos. Negué que me gustara de esa manera, pero la verdad era diferente. Mi novia en ese momento supo de inmediato que había algo no hablado entre nosotros. Recuerdo haber usado la vieja frase familiar: ‘La amo como a una hermana’. Pero había más que eso” confesó.

Añadiendo “Creo que nunca estuve enamorado de Emma, ​​pero la amaba y la admiraba como persona de una manera que nunca podría explicarle a nadie más… éramos almas gemelas” acotando “Sé con certeza que siempre tendré la espalda de Emma y ella siempre tendrá la mía también”.

El prólogo de Emma “Somos almas gemelas”

“¿Conoces a esa persona en tu vida que te hace sentir visto? ¿Esa persona que de alguna manera es testigo de todo lo que se desarrolla? ¿Esa persona que sabe, realmente sabe, lo que te está pasando y por lo que estás pasando sin tener que decir nada? “Para mí, esa persona es Tom Felton”.

Con esa frase Emma Watson comienza un prólogo de 4 páginas en las que describe su relación con el británico.

La actriz indicó que su amistad, efectivamente no comenzó tan bien, pero que conoció al verdadero Tom, como es en realidad y con el apoyo que ha sido en su vida.

Aunque la declaración que más impactó a los fans fue cuando señaló “Durante más de veinte años nos amamos de una manera especial, y he perdido la cuenta de las veces que la gente me ha dicho: ‘¡Debes haberte besado borracho, solo una vez!’ ¡Debes haberte besado! ‘¡Tiene que haber algo!’ Pero lo que tenemos es mucho más profundo que eso.”

La actriz continuó escribiendo “Es uno de los amores más puros que se me ocurren. Somos almas gemelas, y siempre nos hemos apoyado mutuamente. Sé que siempre lo haremos. Me emociona pensar en eso”, mencionó Glamour.

De esta forma dejan clara que su amistad va mucho más allá que simples amigos y que el amor que se tienen mutuamente perdura, sin tener una relación amorosa.