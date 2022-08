Luego de que este lunes se confirmara la partida de la icónica Olivia Newton-John a los 73 años, muchos recordaron su papel como Sandy en Grease. Fue así también que muchos de los que compartieron con la también cantante en la histórica película dedicaron sentidas palabras a su muerte.

Entre ellos, la intérprete de una de las chicas más populares de Las Damas Rosas, Rizzo (Stockard Channing), habló con la revista People, asegurando que en su vida,“no he conocido a un ser humano más amable”.

“Olivia era la esencia del verano. Su brillo, su calor y su gracia es lo que siempre llega a mi cabeza cuando pienso en ella. La voy a extrañar enormemente”, afirmó.

Asimismo, Jamie Donnelly, quien fue Jan de la misma pandilla, aseguró a la misma revista que el corazón de la artista “era tan puro como su voz. Su bondad y gracia brillará a través de los años en su trabajo”.

“La conocí por cuarenta años y jamás la escuché decir algo negativo de algo o alguien, así como jamás escuché algo malo de ella”, añadió.

Dinah Manoff, quien dio vida a Marty Maraschino lloró también la partida de Newton-John, aunque a través de redes sociales.

“Como muchos les dirán, Olivia Newton-John fue una de las almas más amables y generosas que jamás haya honrado la tierra. Yo fui una Dama Rosa afortunada por haber pasado tiempo con ella durante el rodaje de Grease”, aseguró con una foto de la actriz en la cinta.

“Ella traía luz y risas dondequiera que iba. Mi más sentido pésame a su familia y amigos en este momento de gran pérdida”, cerró.

“Me dijo que ya no caminaba”

Quien fue Frenchy, amiga de Sandy en la cinta, Didi Conn, conversó por su parte en el programa Good Morning America. Ahí, la actriz fue más extensa al despedirse de su también amiga en la vida real.

Así, apuntó que recordaría a Olivia rodeada de “amor y luz”. “Da la casualidad de que así firmaba todas sus cartas y sus e-mails: ‘Amor y luz, Olivia"”, recordó en la entrevista.

“Creo que siempre la estaré recordando cantando”, añadió, asegurando que cuando conoció a Newton-John, sus impresiones fueron el de una mujer “hermosa y perfecta”, apuntando que para entonces la cantante y actriz “ya era una gran, gran estrella de rock”.

Asimismo, recordó la primera vez que ambas compartieron escena en Grease, rememorando los nervios de Newton-John entonces. “Me dijo que había estado en otra película y no salió tan bien como esperaba”, comentó.

“Comencé a improvisar con ella. Le dije: ‘Oh, estoy tan feliz. Tengo una vecina llamada Sandy que vino de Australia’ y, de repente, ella me está mirando como: ‘¿esto está en el guion? ¿Qué está pasando aquí?"”, narró entre risas.

“Comenzamos a jugar y a actuar, entonces, antes de que nos diéramos cuenta, estábamos caminando hacia Rydell. Ella me agradeció después y dijo que siempre estaría agradecida por eso”, agregó.

De igual forma, Conn admitió haber hablado con su amiga hace “un par de semanas”. “Ella me dijo que ya no caminaba y tenía que estar bajo cuidado a tiempo completo. Aun así, su esposo John y su hija Chloe estaban con ella todo el tiempo. Me dijo que estaban tan desesperadamente dedicados a ella”, lamentó.

Más allá de Grease: La despedida de John Travolta a Olivia Newton-John

Una de las reacciones más destacadas a la esperdida de Olivia Newton John fue la de John Travolta, su amado Danny en Grease. Además de ser una de las primeras estrellas en reaccionar a su muerte, acabó siendo una de las más sentidas.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, indicó.