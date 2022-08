Puede decirse que la amistad entre Olivia Newton John y John Travolta fue una de las más duraderas y solidas en el mundo de Hollywood. Ambos fueron protagonistas de Grease el año 1978, donde forjaron una gran relación.

En ese entonces una joven Olivia Newton John interpretó a la bella e ingenua Sandy, mientras que un galán Travolta personificó al popular Danny.

En la ficción ambos tuvieron un gran romance, el cual estuvo enmarcado en un contexto de adolescentes típicos de la década de los 70, con la moda de aquellos años y la afición por los automóviles.

Como era de esperarse, por mucho tiempo se rumoreó respecto a que el amor había traspasado la pantalla, debido a que para muchos era la pareja perfecta. No obstante, aquello no pasó de ser un rumor.

Con el tiempo Olivia se casó con Matt Lattanzi (divorciados) y John Easterling, mientras que él contra matrimonio con Kelly Preston en 1991.

Reencuentro en 2018

Los actores se reunieron en varias ocasiones después de Grease. No obstante, una de las apariciones más significativas que tuvieron fue en 2018, en la celebración de 40 años de la cinta.

Fue en aquella ocasión en que la actriz y cantante sostuvo que fue Travolta quien le recomendó unirse al elenco de la película.

“No podría haber hecho ‘Grease’ si no hubiese conocido a John, porque no estaba segura. Él me convenció”, sostuvo en ese entonces.

Por otro lado, en esa oportunidad ambos recrearon los pasos de You are the one that a I want, icónica canción de aquella película.

Hay que señalar que, esta tarde, Travolta dedicó emotivas palabras a su amiga en redes sociales: “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo”.