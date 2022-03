El actor estadounidense Benedict Cumberbatch llamó a ayudar a las familias de Ucrania “que luchan por sobrevivir mientras misiles caen sobre sus ciudades”, en medio de su discurso en la presentación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El intérprete de Doctor Strange celebró la inauguración de su reconocimiento por su participación en el cine el pasado 28 de febrero. Sin embargo, más que alegría por el honor, quiso referirse a la crisis humanitaria que se vive en Ucrania luego de que iniciara la invasión rusa.

“No puedo hablar hoy de este momento increíble de mi vida en esta plataforma extraordinaria sin reconocer lo obvio de lo que está sucediendo en Ucrania”, comenzó diciendo en tono solemne, según consignó Sky News.

“Quiero mostrar mi apoyo al pueblo de Ucrania, mi apoyo al pueblo de Rusia que se opone a la cleptocracia y la idiotez de sus líderes para tratar de detener la progresión de esta atrocidad”, añadió.

Benedict Cumberbatch y su llamado a actuar por Ucrania

El actor de 45 años también se refirió al movimiento incipiente para contrarrestar la ofensiva rusa, asegurando que “podemos hacer más que tener pensamientos y oraciones. Debemos actuar”.

En ello, el actor llamó a apoyar a diferentes organizaciones de derechos humanos, así como también “ir a los sitios webs de nuestras embajadas para saber qué podemos hacer como ciudadanos del mundo”.

“Necesitamos saber qué podemos hacer como personas que quieren un lugar mejor y un resultado mejor para este momento horrendo que están pasando estas personas con niños, con familias que luchan por sobrevivir mientras misiles caen sobre sus ciudades”, añadió.

“Podemos apoyar a quienes ayudan a los refugiados, puedes presionar a tus políticos, tu banco, tus industrias para que reconozcan cualquier cosa que puedan hacer para ayudar”, puntualizó.

“Están pasando muchas cosas. Por lo que debemos considerar qué podemos hacer para dejar un legado que dure más que esta estrella”, cerró el actor.

Actualmente el actor está nominado al Óscar a Mejor Actor por su interpretación en la película The Power of the Dog. En total, la cinta tiene doce nominaciones a los premios que se celebrarán el 27 de marzo.