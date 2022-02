Melissa Joan Hart fue la adolescente favorita de la televisión norteamericana y del mundo en los años 90. Comenzó su carrera cuando era sólo una niña realizando comerciales hasta que llegó a su vida la serie Clarissa.

En el comienzo de la década de los 90, la actriz tomó su primer gran papel como la protagonista de “Clarissa lo explica todo”, la serie del canal infantil Nickelodeon que la levantó como estrella juvenil.

Sin embargo, su fama fue aún mayor cuando asumió el papel con el que más se reconoce a Melissa Joan Heart, el de “Sabrina” la bruja adolescente que encantó a toda una generación, mientras vivía una doble vida como estudiante normal y hechicera junto a sus tías y su gato Salem.

Pero mientras brillaba en la pantalla y cultivaba una imagen de “chica perfecta”, en la vida real Melissa era completamente diferente, pues cayó en algunos excesos y se enfrentaba al ambiente tóxico que se generó en torno a las estrellas juveniles de la época.

Melissa Joan Hart: La estrella juvenil de Estados Unidos

Fue una niña prodigio de la televisión norteamericana, proveniente de una familia de artistas, considerando que sus cuatro hermanos, Trisha, Elizabeth, Brian y Emily también están en el rubro de la actuación.

Siempre estuvo al lado de su madre, Paula Hart, quien ha sido el puntal e su carrera, trabajando como productora y agente de talentos, consignó El Mundo.

Nacida en Nueva York, Melissa protagonizó su primer comercial a los 4 años de edad, pero para cuando tenía 5 ya llevaba una veintena en su corta carrera como actriz.

Cuando tenía 10 años comenzó a trabajar oficialmente en televisión y luego conseguiría su primer papel principal en “Clarisa lo explica todo” entre 1991 y 1994, lo que sin duda fue un trampolín a su carrera como actriz, que sería aún más exitosa con la llegada de la serie Sabrina, la bruja adolescente.

Llevaba dos años estudiando en la Universidad de Nueva York cuando decidió abandonar sus estudios para participar en Sabrina, un show con que la cadena ABC intentaba cautivar a la audiencia juvenil.

Según destacó S Moda, la cadena había dejado al show como telonero de lo que creyeron sería el éxito de la temporada, Clueless, la adaptación a serie de la famosa película protagonizada por Alicia Silverstone.

Sin embargo, Sabrina y sus tías, las tres mujeres que protagonizaron la sitcom, atrajeron a una generación completa a la televisión, una que fue fiel durante 7 temporadas y que posicionó a Melissa Joan Hart como una de las estrellas más importantes de Estados Unidos.

La fama viene con excesos

Ya estaba en sus 20 y también en la cima de la fama, lo que no solo le trajo éxito laboral, sino que también múltiples nuevas experiencias, que no fueron del todo positivas.

Para las últimas temporadas del show, los rumores sobre su mal comportamiento en el set eran constantes: llegaba tarde, somnolienta o incluso ebria, lo que retrasaba el trabajo del equipo.

Fue en su libro “Melissa Explains it All: Tales From my Abnormally Normal Life” (Melissa lo explica todo: cuentos de mi vida anormalmente normal), donde contó sus días como estrella televisiva, cuando su vida privada se caía a pedazos.

Según rescata Infobae, la exitosa serie finalizó en 2003 debido a los erráticos comportamientos de la actriz, su falta de profesionalismo y también la imposibilidad de obtener a otra estrella que la reemplazara, debido principalmente a su fama mundial.

Melissa confesó en su libro que durante esos años sucumbió a los excesos. “Yo experimenté con marihuana, éxtasis, hongos y mezcalina durante un año y medio. Me gustaba cuando salía a bailar, y tomar mucho champagne”, indicó.

Aunque otro detalle que no dejó de asombrar es que la actriz era una asidua invitada en las fiestas de Hugh Hefner, que realizaba con las conejitas en la mansión Playboy, donde experimentó con éxtasis.

Según indicó en entrevista con Where Are They Now, la actriz confesó que mientras vivía en Los Angeles comenzó a ir a fiestas y estaba realmente disfrutando su vida como adulto por primera vez.

No obstante, relata que fue ahí también donde comenzó, el que califica, como su momento menos profesional, ya que si bien tenía comprometida una sesión de fotos con la revista Maxim al día siguiente, asistió igualmente a una de las populares fiestas en la Mansión Playboy.

Como era de esperarse, llegó en malas condiciones a la sesión de fotos, con resaca y muy decaída a causa de la fiesta del día anterior. El equipo la esperaba con extensiones y bikinis, pero ella simplemente no estaba preparada.

Pese a eso, lo hizo igual y cuando se topó con la revista en la calle, no recordaba haber posado para esas fotografías.

“Estaba rodeada de malas influencias. Yo no disfrutaba de consumir drogas, pero era un poco tímida y con eso me desinhibía, necesitaba poder encajar en ese mundo”, indicó.

También confesó en su libro que durante esa época tuvo varias relaciones, se le vinculó con Jerry O’Connell y Nick Carter, incluso con Ashton Kutcher. Aunque también relevó que engañó a una de sus parejas con Ryan Reynolds.

La actriz era muy amiga de Britney Spears, incluso fue parte del videoclip de la canción “You drive me crazy” (banda sonora de la película del mismo nombre protagonizada por Joan Hart), sin embargo, decidió alejarse de ella y Paris Hilton, a quien acusa directamente de haberle ofrecido cocaína, algo que los representantes de la celebridad negaron rotundamente, indicó El Comercio.

“Debía cambiar”

Tras años de desenfreno, Melissa Joan Hart decidió que debía salir de ahí y retomó su vida acercándose a la religión. Fue en ese momento cuando conoció a su marido, el guitarrista Mark Wilkerson, con quien se casó un año después de terminada la serie en una ceremonia en Florencia, Italia.

El evento fue documentado para una miniserie que produjo con su propia productora, Hartbreak Films, que fue cofundada junto a su madre.

Paula siempre estuvo a su lado, algo que la actriz agradeció sobre todo cuando estalló el movimiento #MeToo indicando que si ella nunca sufrió situaciones de acoso o presión en la industria fue precisamente por su madre, que nunca la dejó sola y trabajó siempre como su productora ejecutiva. “Ella estaba en todas mis reuniones”, expresó.

Melissa continuó trabajando en la industria, aunque con una tendencia a producciones más familiares como Navidad de locura (2007), junto al actor de Salvados por la campana Mario López; o Mi falso prometido (2009), donde actuó con Joey Lawrence, la relación entre ambos luego daría pie para la serie “Melissa and Joey” que se transmitió entre 2010 y 2015. Aunque también ha trabajado como directora en producciones como “El joven Sheldon” (2020-2021) o “Los Goldberg” (2018-2019.

Melissa Joan Hart usualmente muestra parte de su vida laboral y privada en su cuenta de Instagram, compartiendo imágenes junto a su marido y sus tres hijos Mason, Braydon y Tucker.